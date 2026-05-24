Icon

وزير الإعلام يزور جريدة أم القرى ومقار منظومة الإعلام بالمشاعر المقدسة وعدد من الجهات الأمنية Icon الدفاع المدني يعزز انتشاره ميدانيًا في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن Icon حافلات المدينة تعلن إيقاف خدمة النقل العام مؤقتًا ضمن الترتيبات التشغيلية لموسم الحج Icon أكثر من 130 خدمة في تطبيق نسك لتيسير رحلة ضيوف الرحمن Icon القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في المهام الأمنية بموسم حج 1447هـ Icon بئر زمزم رمز للرحمة الإلهية وملاذ للحجاج والمعتمرين ارتبطت بها قلوب المسلمين Icon قرارات إدارية بحق 8 مخالفين لنقلهم 18 مخالفًا لا يحملون تصاريح الحج Icon سلمان للإغاثة يوزع 1.000 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon ظاهرة فلكية نادرة يوم عيد الأضحى.. الشمس باتجاه القبلة على مستوى العالم Icon 7 دوائر قضائية و4 كتابات عدل متنقلة لخدمة ضيوف الرحمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

حافلات المدينة تعلن إيقاف خدمة النقل العام مؤقتًا ضمن الترتيبات التشغيلية لموسم الحج

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٥ صباحاً
حافلات المدينة تعلن إيقاف خدمة النقل العام مؤقتًا ضمن الترتيبات التشغيلية لموسم الحج
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن مشروع “حافلات المدينة” التابع لـهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، إيقاف خدمة النقل العام ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم التاسع من ذي الحجة 1447هـ، وذلك ضمن الترتيبات التشغيلية الخاصة بموسم الحج، على أن يُستأنف تشغيل الخدمة صباح ثاني أيام عيد الأضحى.

يأتي الإجراء في إطار الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم الحج، بما يسهم في تنظيم الحركة التشغيلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة خلال الموسم.

وأكد مشروع “حافلات المدينة” استمرار جهوده لخدمة أهالي وزوار المدينة المنورة، عبر خدمة النقل الترددي إلى المسجد النبوي ومسجد قباء، داعيًا المستفيدين إلى متابعة الحسابات الرسمية للمشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على التحديثات ومواعيد التشغيل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

“حافلات المدينة” تُفعّل خدمة النقل الترددي للمسجد النبوي ومسجد قباء يوم عرفة وصلاة العيد
السعودية

“حافلات المدينة” تُفعّل خدمة النقل الترددي للمسجد...

السعودية