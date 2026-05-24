حافلات المدينة تعلن إيقاف خدمة النقل العام مؤقتًا ضمن الترتيبات التشغيلية لموسم الحج

أعلن مشروع “حافلات المدينة” التابع لـهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، إيقاف خدمة النقل العام ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم التاسع من ذي الحجة 1447هـ، وذلك ضمن الترتيبات التشغيلية الخاصة بموسم الحج، على أن يُستأنف تشغيل الخدمة صباح ثاني أيام عيد الأضحى.
يأتي الإجراء في إطار الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم الحج، بما يسهم في تنظيم الحركة التشغيلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة خلال الموسم.
وأكد مشروع “حافلات المدينة” استمرار جهوده لخدمة أهالي وزوار المدينة المنورة، عبر خدمة النقل الترددي إلى المسجد النبوي ومسجد قباء، داعيًا المستفيدين إلى متابعة الحسابات الرسمية للمشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على التحديثات ومواعيد التشغيل.