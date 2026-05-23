“حافلات المدينة” تُفعّل خدمة النقل الترددي للمسجد النبوي ومسجد قباء يوم عرفة وصلاة العيد

أعلنت “حافلات المدينة” تفعيل خدمة النقل الترددي إلى المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء خلال يوم عرفة وصلاة عيد الأضحى؛ بهدف تيسير تنقل المصلين والزوار، وتعزيز انسيابية الحركة دون التأثير في جدول خدمة النقل العام المعتاد.

وأوضحت أن الخدمة ستبدأ يوم عرفة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى بعد صلاة العشاء بساعة، عبر عدد من المسارات والمحطات المخصصة، تشمل: مسار محطة سيد الشهداء إلى المسجد النبوي الشريف، ومسار محطة كلية السلام إلى المسجد النبوي الشريف، ومسار حي شظاة إلى المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى مسار محطة الحديقة إلى المسجد النبوي الشريف، ومسار محطة العالية إلى مسجد قباء.

وبيّنت أن بعض المسارات ستستمر في العمل حتى الساعة الثامنة صباحًا من يوم عيد الأضحى؛ لخدمة المصلين المتجهين إلى المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء، وتشمل مسارات: سيد الشهداء، وكلية السلام، والعالية.