Icon

المركز الوطني لسلامة النقل يستعرض تقنياته الحديثة في ملتقى إعلام الحج 2026 Icon أمانة جدة تعزز جاهزية الطرق والمحاور الرئيسة لموسم حج 1447هـ Icon “حافلات المدينة” تُفعّل خدمة النقل الترددي للمسجد النبوي ومسجد قباء يوم عرفة وصلاة العيد Icon وزارة الحج والعمرة: أكثر من 3.4 ملايين قراءة لبطاقة “نسك” و80 ألف جولة رقابية منذ بداية الحج Icon الملك سلمان وولي العهد يُعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ محمد فيصل الصباح Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من أمير دولة قطر Icon أمانة الرياض تطلق مبادرة “ثلث الأضحية” بمشاركة 1500 متطوع لدعم الأسر المحتاجة Icon الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 4 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج Icon أمانة الباحة تكمل استعداداتها لعيد الأضحى بخطط تشغيلية وميدانية متكاملة Icon الموارد البشرية: ضيافة الأطفال في حج 1447هـ تعزّز الطمأنينة وتدعم استقرار تجربة الحاج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

“حافلات المدينة” تُفعّل خدمة النقل الترددي للمسجد النبوي ومسجد قباء يوم عرفة وصلاة العيد

السبت ٢٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
“حافلات المدينة” تُفعّل خدمة النقل الترددي للمسجد النبوي ومسجد قباء يوم عرفة وصلاة العيد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت “حافلات المدينة” تفعيل خدمة النقل الترددي إلى المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء خلال يوم عرفة وصلاة عيد الأضحى؛ بهدف تيسير تنقل المصلين والزوار، وتعزيز انسيابية الحركة دون التأثير في جدول خدمة النقل العام المعتاد.

وأوضحت أن الخدمة ستبدأ يوم عرفة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى بعد صلاة العشاء بساعة، عبر عدد من المسارات والمحطات المخصصة، تشمل: مسار محطة سيد الشهداء إلى المسجد النبوي الشريف، ومسار محطة كلية السلام إلى المسجد النبوي الشريف، ومسار حي شظاة إلى المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى مسار محطة الحديقة إلى المسجد النبوي الشريف، ومسار محطة العالية إلى مسجد قباء.

وبيّنت أن بعض المسارات ستستمر في العمل حتى الساعة الثامنة صباحًا من يوم عيد الأضحى؛ لخدمة المصلين المتجهين إلى المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء، وتشمل مسارات: سيد الشهداء، وكلية السلام، والعالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد