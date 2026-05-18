حالة الطقس بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1447 هـ.

ووفقا لتوقعات الأرصاد، فإن الأجواء الممتدة من غرة شهر ذي الحجة وحتى يوم التروية الثامن من ذي الحجة، ستكون حارة إلى شديدة الحرارة، مع سماء صحو إلى غائمة جزئيًّا، وسط توقعات بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، لا سيما خلال ساعات النهار.

حالة الطقس بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

في حين ستتراوح درجات الحرارة العظمى في هذه الفترة ما بين 44 و47 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى ما بين 28 و31 درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تراوح بين 10% و40%، فيما ستكون حركة الرياح بوجه عام جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبسرعة تتراوح من 15 إلى 40 كم/ساعة.

وخلال الفترة من يوم عرفة التاسع من ذي الحجة وحتى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ستكون حارة حارة والسماء صحو إلى غائم جزئيًّا، مع استمرار التوقعات بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خاصة في فترات النهار؛ حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 42 و44 درجة مئوية، والصغرى ما بين 26 و29 درجة مئوية، وبنسبة رطوبة تتراوح بين 15% و55%.

اتجاه الرياح في هذه الفترة سيكون بوجه عام شمالية غربية بسرعة تتراوح من 20 إلى 50 كم/ساعة، مع عدم استبعاد تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات محافظة الطائف، والتي قد يمتد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار نتيجة التيارات الهابطة.