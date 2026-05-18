فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف الرحمن | سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة | سعود بن طلال يكرّم الفائزين في مبادرة فصيح هجر للخطابة | مقتل منفذ هجوم مسجد سان دييغو بعد إطلاق نار بالمركز الإسلامي | خالد بن سعود يشهد حفل التخرج لمنشآت التدريب التقني والمهني بتبوك | 10 وظائف شاغرة في مجموعة الراشد | النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين | وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج | الصحة: تسجيل 10 حالات إجهاد حراري حتى الأول من ذي الحجة | 32 وظيفة شاغرة بفروع شركة PARSONS

لهذا العام 1447 هـ

حالة الطقس بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج

الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٠ مساءً
المواطن- فريق التحرير

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1447 هـ.

ووفقا لتوقعات الأرصاد، فإن الأجواء الممتدة من غرة شهر ذي الحجة وحتى يوم التروية الثامن من ذي الحجة، ستكون حارة إلى شديدة الحرارة، مع سماء صحو إلى غائمة جزئيًّا، وسط توقعات بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، لا سيما خلال ساعات النهار.

في حين ستتراوح درجات الحرارة العظمى في هذه الفترة ما بين 44 و47 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى ما بين 28 و31 درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تراوح بين 10% و40%، فيما ستكون حركة الرياح بوجه عام جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبسرعة تتراوح من 15 إلى 40 كم/ساعة.

وخلال الفترة من يوم عرفة التاسع من ذي الحجة وحتى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ستكون حارة حارة والسماء صحو إلى غائم جزئيًّا، مع استمرار التوقعات بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خاصة في فترات النهار؛ حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 42 و44 درجة مئوية، والصغرى ما بين 26 و29 درجة مئوية، وبنسبة رطوبة تتراوح بين 15% و55%.

اتجاه الرياح في هذه الفترة سيكون بوجه عام شمالية غربية بسرعة تتراوح من 20 إلى 50 كم/ساعة، مع عدم استبعاد تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات محافظة الطائف، والتي قد يمتد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار نتيجة التيارات الهابطة.

 

