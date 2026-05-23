حالة الطقس في الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، أن تشهد الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة، مع نشاط في الرياح السطحية خلال ساعات النهار والليل.

وأوضح المركز أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة تبلغ (42) درجة مئوية، فيما تصل الصغرى إلى (24) درجة مئوية، مع رطوبة نسبية تُقدّر بـ(20%)، في حين تتراوح سرعة الرياح ما بين (12 ـ 38) كم/ساعة، قد تؤدي إلى إثارة الأتربة في بعض المواقع المكشوفة.

ودعا المركز قائدي المركبات وضيوف الرحمن إلى أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء التنقل، واتباع الإرشادات الوقائية، خاصة في الطرق المفتوحة، حفاظًا على سلامتهم خلال رحلتهم إلى المشاعر المقدسة.