وسط منظومة متكاملة من الخدمات

حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر بمسجد الخيف

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٣ مساءً
المواطن - واس

أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم الثامن من شهر ذي الحجة 1447هـ صلاتي الظهر والعصر في مسجد الخيف بمشعر منى، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والطمأنينة، وخدمات متكاملة هيأتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن منظومة تشغيلية دقيقة وشاملة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وهيأت وزارة الشؤون الإسلامية المسجد بكامل احتياجاته الفنية والخدمية والتشغيلية، حيث شملت الخدمات تهيئة المصليات، وتنظيم حركة الدخول والخروج، وتشغيل أنظمة التكييف والتبريد والصوتيات، وتوفير خدمات سقيا المياه، إلى جانب تكليف الفرق الميدانية والفنية والإشرافية للعمل على مدار الساعة؛ بما يسهم في راحة الحجاج وتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

ويشهد المسجد تنفيذ عدد من المحاضرات والكلمات التوعوية والإرشادية ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها الوزارة في المشاعر المقدسة، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة، بهدف توعية الحجاج بأحكام المناسك وتعزيز الوعي الشرعي وفق منهج الوسطية والاعتدال.

وتأتي هذه الجهود ضمن رسالة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة الحجاج والعناية ببيوت الله في المشاعر المقدسة، وتوفير بيئة إيمانية متكاملة تعين ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم بكل راحة وأمان.

