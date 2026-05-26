باكستان: جهود الوساطة مستمرة ونحث كل الأطراف على ضبط النفس حجاج بيت الله الحرام يبدؤون جمع حصى الجمرات في مزدلفة منسوبات حرس الحدود يشاركن في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن الشؤون الإسلامية تعلن نجاح نفرة ضيوف برنامج خادم الحرمين إلى مزدلفة الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى الشؤون الإسلامية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج طني للأرصاد يرصد ميدانيًا أجواء عرفات لقياس أثر مشاريع خفض الحرارة نفرة مزدلفة.. الحجاج يسلكون أطول طريق مشاة في العالم حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر مزدلفة تراجع أسعار الذهب بنسبة 1.3%
بدأ حجاج بيت الله الحرام عقب وصولهم إلى مشعر مزدلفة قادمين من عرفات، في جمع حصى الجمرات استعدادًا لأداء نسك رمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والطمأنينة، وفي ظل تنظيم متكامل.
وقد افترش الحجاج جنبات المشعر، مستثمرين أوقاتهم في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن الكريم، بينما شهدت مسارات المشاة وحركة التنقل انسيابية عالية بإشراف الجهات المعنية التي سخّرت كافة إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير تحركاتهم.
وتواصل القطاعات الحكومية والخدمية تنفيذ خططها التشغيلية في مزدلفة، عبر توفير الخدمات الصحية والإسعافية، وتنظيم حركة الحشود، وتأمين وسائل النقل، إضافة إلى أعمال النظافة والإرشاد الميداني، بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم خلال تنقلهم بين المشاعر المقدسة.
هذا ويبيت الحجاج ليلتهم في مزدلفة اقتداءً بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، قبل أن يتوجهوا مع إشراقة فجر يوم النحر إلى مشعر منى؛ لأداء شعيرة رمي جمرة العقبة، ومن ثم إكمال بقية مناسك الحج.