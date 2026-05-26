حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٥ مساءً
المواطن- فريق التحرير

مع غروب شمس هذا اليوم التاسع من ذي الحجة، بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، بعد أن أتموا الوقوف على صعيد عرفات وأدوا ركن الحج الأعظم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التنظيمية والوقائية التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في يسر وطمأنينة.


وفور وصولهم إلى مزدلفة يؤدي الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويبيتون ليلتهم فيها، على أن يتوجهوا صباح يوم غدٍ، يوم عيد الأضحى، إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.
وتُعد “النفرة” من عرفات إلى مزدلفة المحطة الثالثة في رحلة الحجاج عبر المشاعر المقدسة، وقد اتسمت حركتهم بالانسيابية التامة بفضل الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

 

