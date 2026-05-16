Icon

روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب Icon ترامب لإيران: الوقت ينفد Icon الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح Icon الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني Icon أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز Icon المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة Icon وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية Icon العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة Icon ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

حجاج مكفوفين من المغرب: دلالات العناية في “طريق مكة” أبلغ من أن تُرى

السبت ١٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٧ مساءً
حجاج مكفوفين من المغرب: دلالات العناية في “طريق مكة” أبلغ من أن تُرى
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حين تغيب الرؤية عن الأعين، تبقى دلالات العناية أبلغ من أن تُرى.. بهذه الكلمات وصف عدد من المكفوفين المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” في مطار الرباط – سلا الدولي بالمملكة المغربية مشاعرهم، وما لمسوه من الخدمات التنظيمية والإنسانية المتكاملة التي رافقتهم منذ لحظة وصولهم إلى الصالة المخصصة للمبادرة، استعدادًا لمغادرتهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج بكل يُسر وطمأنينة.
وعبّر الحجاج عن شكرهم وامتنانهم لقيادة المملكة العربية السعودية -حفظها الله- على ما يحظون به من اهتمام ورعاية، مثمنين الاستقبال وسهولة الإجراءات والتنظيم الذي رافق رحلتهم منذ وصولهم إلى صالة المبادرة بالمطار.
وأكدوا أن ما وجدوه من ترحيب وتعامل إنساني من فرق العمل السعودية المشاركة أسهم في تيسير رحلتهم ومنحهم شعورًا بالراحة والاهتمام، مشيدين بالخدمات المقدمة ضمن مبادرة “طريق مكة”.
يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (1,254,994) حاجًا.

الحجاج المكفوفين
الحجاج المكفوفين
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

“البيئة” تدعو حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بالممارسات السليمة حفاظًا على الموارد الطبيعية
السعودية

“البيئة” تدعو حجاج بيت الله الحرام إلى...

السعودية
وفود ضيوف الرحمن يزورون حي حراء الثقافي بمكة المكرمة ويطّلعون على إرث الوحي والتاريخ الإسلامي
السعودية

وفود ضيوف الرحمن يزورون حي حراء الثقافي...

السعودية
وزير النقل: 46 ألف كادر يعملون لخدمة ضيوف الرحمن هذا العام
السعودية

وزير النقل: 46 ألف كادر يعملون لخدمة...

السعودية
آلية حجز لقاحات الحج عبر تطبيق “صحتي” بخطوات ميسّرة لضيوف الرحمن
يهمك تعرف

آلية حجز لقاحات الحج عبر تطبيق “صحتي”...

يهمك تعرف
بمتابعة من أمير تبوك.. مدينة الحجاج بـ”حالة عمار” تستقبل طلائع ضيوف الرحمن بمنظومة دقيقة وخدمات متواصلة
السعودية

بمتابعة من أمير تبوك.. مدينة الحجاج بـ”حالة...

السعودية
“سبل” تدعم رحلة ضيوف الرحمن بإيصال بطاقات “نسك” قبل وصولهم للمملكة
السعودية

“سبل” تدعم رحلة ضيوف الرحمن بإيصال بطاقات...

السعودية
رئيس الشؤون الدينية يدعو ضيوف الرحمن إلى اغتنام شرف الزمان والمكان والالتزام بالتعليمات
السعودية

رئيس الشؤون الدينية يدعو ضيوف الرحمن إلى...

السعودية
البلديات والإسكان تهيئ 4,500 متطوع ومتطوعة لخدمة ضيوف الرحمن
السعودية

البلديات والإسكان تهيئ 4,500 متطوع ومتطوعة لخدمة...

السعودية