حجاج مكفوفين من المغرب: دلالات العناية في “طريق مكة” أبلغ من أن تُرى

حين تغيب الرؤية عن الأعين، تبقى دلالات العناية أبلغ من أن تُرى.. بهذه الكلمات وصف عدد من المكفوفين المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” في مطار الرباط – سلا الدولي بالمملكة المغربية مشاعرهم، وما لمسوه من الخدمات التنظيمية والإنسانية المتكاملة التي رافقتهم منذ لحظة وصولهم إلى الصالة المخصصة للمبادرة، استعدادًا لمغادرتهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج بكل يُسر وطمأنينة.

وعبّر الحجاج عن شكرهم وامتنانهم لقيادة المملكة العربية السعودية -حفظها الله- على ما يحظون به من اهتمام ورعاية، مثمنين الاستقبال وسهولة الإجراءات والتنظيم الذي رافق رحلتهم منذ وصولهم إلى صالة المبادرة بالمطار.

وأكدوا أن ما وجدوه من ترحيب وتعامل إنساني من فرق العمل السعودية المشاركة أسهم في تيسير رحلتهم ومنحهم شعورًا بالراحة والاهتمام، مشيدين بالخدمات المقدمة ضمن مبادرة “طريق مكة”.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (1,254,994) حاجًا.