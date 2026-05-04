ثمانينية مغربية: اختارني الله للحج واخترت أختي رفيقةً وعونًا السعودية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة وتدعو إلى ضرورة التهدئة السعودية تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني عبر صواريخ وطائرات مسيرة لمنشآت مدنية واقتصادية في الإمارات عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1662 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية النفط يقفز 6% ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات القبض على مواطن لترويجه 18 كيلو حشيش في جازان استثمار 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية بمكة والمشاعر المقدسة خلال 4 سنوات حرارة الصيف تُحيي الزواحف وترفع استهلاك البطيخ الدفاع الإماراتية: تعاملنا مع 12صاروخًا باليستيًا و3 صواريخ جوالة و4 مسيرات من إيران اليوم
حذّر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني من تزايد عدد من الظواهر البيئية خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى نشاط ملحوظ لبعض الكائنات مثل البعوض والزواحف والعقارب والثعابين، والتي تخرج من مخابئها مع ارتفاع درجات الحرارة.
ودعا عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، إلى توخي الحيطة والحذر، مع الحرص على الإجراءات الوقائية في المنازل والمزارع والمناطق المفتوحة.
وأكد أهمية الالتزام بالأذكار اليومية، لاسيما أذكار الصباح والمساء، لما تحمله من معانٍ إيمانية تعزز الطمأنينة وتُسهم في تحصين النفس والأسرة.
وفي سياق متصل، أوضح أن الغطاء النباتي يشهد تراجعًا تدريجيًا مع دخول موسم الحر، ما يرفع من احتياج الأشجار والنباتات للري المنتظم. كما لفت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يتزامن مع زيادة الإقبال على الفواكه الصيفية، وعلى رأسها البطيخ، نظرًا لطبيعته المرطبة والمنعشة.