حرارة الصيف تُحيي الزواحف وترفع استهلاك البطيخ

حذّر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني من تزايد عدد من الظواهر البيئية خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى نشاط ملحوظ لبعض الكائنات مثل البعوض والزواحف والعقارب والثعابين، والتي تخرج من مخابئها مع ارتفاع درجات الحرارة.

ودعا عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، إلى توخي الحيطة والحذر، مع الحرص على الإجراءات الوقائية في المنازل والمزارع والمناطق المفتوحة.

وأكد أهمية الالتزام بالأذكار اليومية، لاسيما أذكار الصباح والمساء، لما تحمله من معانٍ إيمانية تعزز الطمأنينة وتُسهم في تحصين النفس والأسرة.

وفي سياق متصل، أوضح أن الغطاء النباتي يشهد تراجعًا تدريجيًا مع دخول موسم الحر، ما يرفع من احتياج الأشجار والنباتات للري المنتظم. كما لفت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يتزامن مع زيادة الإقبال على الفواكه الصيفية، وعلى رأسها البطيخ، نظرًا لطبيعته المرطبة والمنعشة.