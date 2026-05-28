القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم | حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة | اختبار جيني قد يجنب مريضات بسرطان الثدي العلاج الكيميائي | دراسة تحذر: المواد الحافظة في الأغذية تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب | أحدث تسريب تقني.. كيف سيبدو أول آيفون قابل للطي؟ | الداخلية المصرية تحذر من جنيهات ذهبية وسبائك مزيفة | القمر الأزرق الصغير.. ظاهرة فلكية نادرة في السماء | الصحة العالمية: توسيع نطاق فحوصات فيروس إيبولا في الكونغو | واشنطن تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين | أمطار متوسطة ورياح نشطة على جازان

حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة

الخميس ٢٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٥ مساءً
المواطن- فريق التحرير

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة مقيمًا من الجنسية الأردنية مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارسته الصيد دون تصريح، واستخدامه أدوات محظورة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

