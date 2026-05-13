حرس الحدود بمنفذ حالة عمار يواصل جهوده لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن من الأردن

تواصل المديرية العامة لحرس الحدود بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك جهودها لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن القادمين من المملكة الأردنية الهاشمية لأداء فريضة الحج لعام 1447هـ، عبر منظومة ميدانية وخدمية لتعزيز انسيابية الحركة وإنهاء الإجراءات بيسر وطمأنينة.

وسخّرت المديرية إمكاناتها كافة بالمنافذ البرية والبحرية؛ لدعم سير العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات، وتقديم الإرشاد والتوجيه، وتعزيز سلامة الحجاج وراحتهم أثناء دخولهم عبر المنفذ.