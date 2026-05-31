حرس الحدود.. منظومة أمنية وإنسانية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن من المنافذ حتى المناسك

الأحد ٣١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
المواطن - واس

أسهمت المديرية العامة لحرس الحدود خلال موسم حج هذا العام في تنفيذ منظومة متكاملة من الأعمال الأمنية والإنسانية والخدمية، بدأت منذ وصول ضيوف الرحمن عبر المنافذ البرية والموانئ البحرية، واستمرت خلال تنقلهم بين المشاعر المقدسة وأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وشارك منسوبو حرس الحدود في استقبال الحجاج القادمين عبر المنافذ والموانئ، وتقديم الدعم والإرشاد لهم، وتعزيز انسيابية الإجراءات وسهولة وصولهم إلى وجهاتهم.
وفي المشاعر المقدسة، أسهمت فرق حرس الحدود في مساندة إدارة الحشود وتنظيم حركة المشاة في المواقع ذات الكثافة العالية، من خلال توجيه الحجاج إلى المسارات المخصصة ومساعدتهم على الوصول إلى مواقعهم، بما يدعم انسيابية الحركة ويحافظ على سلامة ضيوف الرحمن.
وشاركت فرق حرس الحدود في مساندة الدفاع المدني من خلال دعم أعمال البحث والإنقاذ والخطط الميدانية المرتبطة بالحالات الطارئة، بما يعزز جاهزية الفرق العاملة ويرفع مستوى التنسيق بين الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.
ونفذت الفرق الميدانية أعمال الإرشاد والتوجيه للحجاج، وتقديم المعلومات اللازمة والإجابة عن استفساراتهم ومساعدة التائهين، بما أسهم في تسهيل تنقلهم ووصولهم إلى المواقع والخدمات المختلفة.
وبرز دور الكادر النسائي في استقبال الحجاج بالمنافذ، والمشاركة في الأعمال الميدانية والتنظيمية والإرشادية بالمشاعر المقدسة، وتقديم الدعم والتوجيه لضيوف الرحمن، بما يعكس تكامل الأدوار بين مختلف التخصصات لخدمتهم.
وأسهم متطوعو حرس الحدود في دعم الجهود الميدانية خلال موسم الحج، من خلال استقبال الحجاج في المنافذ، والمشاركة في أعمال الإرشاد والتنظيم وإدارة الحشود بالمشاعر المقدسة، وتوجيه ضيوف الرحمن وتقديم المساعدة لهم بعدة لغات، وتسهيل التواصل والإجابة عن الاستفسارات، مجسدين قيم العمل التطوعي وروح المسؤولية الوطنية في خدمة الحجاج.
وتعكس هذه الجهود ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام، من خلال تكامل الجهود الأمنية والإنسانية والخدمية، وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية لدعم الخطط الميدانية، بما أسهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء فريضة الحج بيسر وطمأنينة منذ وصولهم إلى المملكة حتى مغادرتهم.

