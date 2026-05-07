Icon

القبض على مواطن ومقيم لترويجهما الشبو المخدر في الشرقية Icon الرياض تحتضن ندوة دولية لبحث الإنفاق الصحي الذكي.. السبت Icon خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة مع نظيره السويدي Icon وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة Icon هطول أمطار الخير على منطقة الباحة Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا Icon ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 1% Icon وظائف شاغرة لدى المتقدمة للبتروكيماويات Icon نجاح عملية فصل التوأم التنزاني “نانسي ونايس” Icon وظائف شاغرة بـ شركة BAE SYSTEMS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

حرس الحدود يضبط 4 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بالشرقية

الخميس ٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٠ مساءً
حرس الحدود يضبط 4 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بالشرقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية (4) مقيمين من الجنسية الهندية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؛ وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح، واستخدامهم أدوات محظورة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

برعاية وزير الداخلية.. حرس الحدود يدشّن عددًا من الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر
السعودية

برعاية وزير الداخلية.. حرس الحدود يدشّن عددًا...

السعودية