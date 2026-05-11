حرس الحدود ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة في جازان

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة جازان مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة، حيث تم تقديم المساعدة اللازمة لهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، مؤكدة ضرورة الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.