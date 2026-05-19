حرس الحدود يواصل استقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي

تواصل المديرية العامة لحرس الحدود استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لعام 1447هـ عبر ميناء جدة الإسلامي، ضمن جهودها في تسهيل إجراءات الدخول وتعزيز انسيابية الحركة.

ودعمت المديرية أعمالها بالمنافذ البرية والبحرية بالإمكانات البشرية والتجهيزات اللازمة، إلى جانب تقديم الإرشاد والتوجيه لضيوف الرحمن، بما يُسهم في سرعة إنهاء الإجراءات ووصولهم بيسر وطمأنينة.