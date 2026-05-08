حريق غابات في أخطر منطقة نووية في العالم

حريق غابات في أخطر منطقة نووية في العالم
أعلنت السلطات الأوكرانية، الجمعة، اندلاع حريق غابات في منطقة الحظر الإشعاعي المحيطة بمحطة تشيرنوبيل النووية السابقة في شمال أوكرانيا.

وبحسب إدارة المنطقة، فقد أشارت تقارير إلى أن الحريق اندلع، أمس الخميس، نتيجة لهجوم طائرتين مسيرتين روسيتين، وقد انتشر ليغطي مساحة تقدر بنحو 1100 هكتار.

وذكرت تقارير أن الطقس الجاف والرياح القوية، إضافة إلى خطر وجود ألغام أرضية، تعيق جهود إخماد الحريق.

وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن مستويات الإشعاع كانت ضمن الحدود الطبيعية صباح الجمعة.

يُذكر أنه قد تم إنشاء منطقة الحظر بعد كارثة محطة تشيرنوبيل النووية، عندما خرج اختبار في أحد المفاعلات داخل المحطة عن السيطرة في 26 أبريل 1986، مما أدى إلى أسوأ حادث نووي في التاريخ.

 

