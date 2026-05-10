حساب المواطن: إيداع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة مايو

أودع برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ(102) أكثر من 9.8 ملايين مستفيد وتابع.

وأوضح المدير العام للتواصل في برنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 277 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال، منها تعويضات عن دفعات سابقة، مبينًا أن 71% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، بينما بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1470 ريالًا.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من مليوني رب أسرة مشكّلين ما نسبته 85%، وبلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.