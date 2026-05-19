خالد النمر يكشف حقيقة حقنة الضغط كل 6 أشهر

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر حقيقة ما يتم تداوله بشأن وجود حقنة تُستخدم مرة واحدة كل 6 أشهر لعلاج ارتفاع ضغط الدم، موضحاً أن الدواء لا يزال في مراحل البحث العلمي ولم يُعتمد كعلاج نهائي حتى الآن.
وأوضح النمر عبر منصة إكس أن الدواء يُعرف باسم Zilebesiran، ويُعطى على هيئة حقنة تحت الجلد بجرعة 300 ملجم تقريباً كل نصف عام، لكنه لا يُستخدم كبديل مستقل لأدوية الضغط التقليدية، وإنما يُضاف غالباً كعلاج مساعد ضمن الخطة العلاجية للمريض.
وأشار إلى أن النتائج الأولية للدراسات السابقة، ومن بينها دراسة “KARDIA”، لم تكن بالمستوى الذي توقعه كثير من المختصين، لافتاً إلى أن التأثير الإضافي للدواء وُصف بأنه محدود نسبياً.
وأكد النمر أن الأوساط الطبية تترقب نتائج دراسة “ZENITH CVOT”، التي انطلقت في سبتمبر 2025 وتستمر حتى عام 2030، بهدف تقييم ما إذا كان الدواء قادراً على تقليل مخاطر الجلطات وفشل القلب والوفيات القلبية، رغم فعاليته المحدودة في خفض الضغط.
وبيّن أن هذه الدراسة تمثل الاختبار الحقيقي لمدى جدوى الدواء على المدى البعيد، وسط آمال علمية بتطوير حلول علاجية أكثر فاعلية لمرضى ارتفاع ضغط الدم.