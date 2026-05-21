Icon

العُلا تستحضر إرث الحضارات في اليوم العالمي للتنوع الثقافي Icon “صاد” تطلق دورتها البرامجية لموسم حج 1447هـ بتغطيات مباشرة وبرامج نوعية Icon النصر يتقدم بهدف على ضمك في الشوط الأول Icon كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة ضمك في ليلة الحسم Icon وزير الداخلية يتابع منظومة استقبال ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ويقف على جاهزية منظومة نقلهم إلى مكة المكرمة Icon البلديات والإسكان تتابع جاهزية مشاريع البنية التحتية في المشاعر المقدسة Icon “هيئة الطرق” تطلق حملة توعوية مشتركة لتعزيز السلامة المرورية على طرق الحج Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية سوريا Icon “هيئة الطيران المدني” تُحدّث ضوابط حمل الشواحن المحمولة على متن الطائرات Icon “الأحوال المدنية” تعلن تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الأضحى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

 خالد بن سعود يستقبل قائد حرس الحدود بتبوك ويقلد اللواء العنزي رتبته الجديدة

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٣ مساءً
 خالد بن سعود يستقبل قائد حرس الحدود بتبوك ويقلد اللواء العنزي رتبته الجديدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك في مكتبة بالإمارة اليوم، قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك اللواء بحري علي بن سعيد القحطاني، يرافقه قائد قاعدة حرس الحدود الساحلية الشمالية بالبحر الأحمر اللواء بحري حمود بن سعد العنزي بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ الأمير خالد بن سعود، اللواء العنزي بهذه الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة الوطن، منوهًا سموه بما تحظى به القطاعات الأمنية بالمملكة كافة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، ومتابعة سمو وزير الداخلية، مشيدًا سموه بالدور الفعال لمنسوبي حرس الحدود في حماية حدود المملكة.

وأعرب، اللواء القحطاني عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك وسمو نائبه على دعمهم ومتابعتهم لأعمال حرس الحدود في المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خالد بن سعود يشهد حفل التخرج لمنشآت التدريب التقني والمهني بتبوك
السعودية

خالد بن سعود يشهد حفل التخرج لمنشآت...

السعودية