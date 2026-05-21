 خالد بن سعود يستقبل قائد حرس الحدود بتبوك ويقلد اللواء العنزي رتبته الجديدة

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك في مكتبة بالإمارة اليوم، قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك اللواء بحري علي بن سعيد القحطاني، يرافقه قائد قاعدة حرس الحدود الساحلية الشمالية بالبحر الأحمر اللواء بحري حمود بن سعد العنزي بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ الأمير خالد بن سعود، اللواء العنزي بهذه الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة الوطن، منوهًا سموه بما تحظى به القطاعات الأمنية بالمملكة كافة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، ومتابعة سمو وزير الداخلية، مشيدًا سموه بالدور الفعال لمنسوبي حرس الحدود في حماية حدود المملكة.

وأعرب، اللواء القحطاني عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك وسمو نائبه على دعمهم ومتابعتهم لأعمال حرس الحدود في المنطقة.