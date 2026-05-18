خالد بن سعود يشهد حفل التخرج لمنشآت التدريب التقني والمهني بتبوك

برعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، شهد الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك مساء اليوم، حفل تخريج متدربي وحدات التدريب التقني والمهني بالمنطقة وعدد من منشآت التدريب الأهلي والبالغ عددهم (2184) خريجٌا وخريجٌة للعام التدريبي1447هـ، بحضور نائب المحافظ للخدمات المساندة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور بدر بن سليمان الأحمد، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري.

واستهل الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها انطلاق مسيرة الخريجين، بعد ذلك ألقى مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي كلمة مستهلًا إياها بالشكر لله أولًا، ثم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما توليه من دعم واهتمام بقطاع التدريب التقني والمهني، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل وتسهم في مسيرة التنمية.

وأشار البلوي إلى أن التدريب التقني والمهني يُعد أحد الممكنات الرئيسية لبناء الإنسان السعودي في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أن الخريجين يمثلون 12 منشأة تدريبية بمدينة تبوك ومحافظاتها، إضافة إلى منشآت التدريب الأهلي، داعيًا إياهم إلى استثمار ما اكتسبوه من مهارات ومعارف في خدمة الوطن والإسهام في تنميته، مثمنًا دعم أمير منطقة تبوك ونائبه لمسيرة التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

ثم أُلقيت بعد ذلك كلمة الخريجين ، ألقاها نيابةً عنهم الخريجان ريان العسيري وعبدالله كعبي، أكدا خلالها أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل والعطاء، وأنهم يغادرون مقاعد التدريب حاملين ما تعلموه إلى ميادين العمل، بسواعد تبني، وعقول تبتكر، وطاقات تسهم في خدمة الوطن وتحقيق مستهدفات رؤيته الطموحة، كما عبّرا عن شكرهما لأساتذتهم ومدربيهم على ما قدموه من دعم وتوجيه خلال سنوات التدريب.

عقب ذلك ألقى الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك كلمة، نقل في مستهلها مباركة وتهنئة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك راعي الحفل، لأبنائه وبناته الخريجين والخريجات، وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة من حياتهم.

وأكد أن رؤية المملكة 2030 جاءت لبناء اقتصاد مزدهر، ينعم فيه الجميع بفرص متعددة للنجاح، من خلال الاستثمار في التعليم، وتوفير بيئة عمل مناسبة لوظائف المستقبل، مشيرًا إلى أن توطين الصناعات والخدمات اللوجستية والتقنية وغيرها من المجالات الحيوية يتطلب كفاءات وطنية من التقنيين والفنيين والمهنيين.

وقال مخاطبًا الخريجين: “أنتم وقود هذه المجالات ومحركها، وأمامكم فرص كبيرة للحصول على وظائف تليق بكم، أو فرص استثمارية تصنعونها بأنفسكم، مبيناً أن مستقبلهم مبشر بالخير -بإذن الله-، داعيًا إياهم إلى مواصلة تطوير مهاراتهم ومعارفهم حتى بعد التخرج.

واختتم كلمته بتهنئة الخريجين والخريجات، وشكر سموه القائمين على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

وفي ختام الحفل، كرّم الأمير خالد بن سعود المتفوقين، وشركاء النجاح من مختلف القطاعات والجهات، والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة، كما تسلّم هدية تذكارية من نائب المحافظ للخدمات المساندة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.