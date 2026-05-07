خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة مع نظيره السويدي

تلقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من وزير الدفاع السويدي بول جونسون.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الدفاعي، وبحث التطورات الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها؛ بما يحقق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.