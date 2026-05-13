خالد بن سلمان يبحث التطورات في المنطقة مع مستشار الأمن القومي البريطاني

التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، أوجه العلاقات السعودية البريطانية والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

وتناول اللقاء بحث التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في ظل تطوراتها الراهنة، إلى جانب الجهود الهادفة إلى تهدئة الأوضاع بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار.