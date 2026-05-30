خالد بن سلمان ينقل تعازي القيادة في وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي

نقل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لذوي فخامة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي في وفاته -رحمه الله-.
وأعرب سمو وزير الدفاع خلال لقائه بذوي الفقيد في الرياض، عن بالغ تعازيه ومواساته لهم وللجمهورية اليمنية الشقيقة قيادةً وشعبًا، مشيدًا بمواقفه -رحمه الله- التي تحلت بالقيادة الحكيمة والحرص على أمن واستقرار اليمن وتنميته وازدهاره.
وسأل سموه اللّه العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه والشعب اليمني الشقيق الصبر والسلوان، وأن يديم على الجمهورية اليمنية وشعبها الأمن والاستقرار.
حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر.