Icon

خب سحا في رفحاء.. مشهدٌ بانوراميٌّ يمزجُ سحر الرمال بعذوبة الطبيعة Icon 27 مركزًا موسميًا للدفاع المدني على طرق ومنافذ الحج Icon الصحة العالمية: انتشار فيروس هانتا بين السكان منخفض للغاية Icon خيام كدانة الخيف.. تطويرٌ يعزز جودة إسكان الحجاج في مشعر منى Icon ضبط مواطن لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز Icon أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان حتى التاسعة مساء Icon مواقف الرياض تُفعّل المواقف المدارة المجانية في حيّي المغرزات والنزهة Icon الإمارات تسجل 3 إصابات بعد اعتراض صاروخين باليستيين و3 مسيرات إيرانية Icon إحباط تهريب أكثر من 8 كيلو كوكايين في ميناء جدة الإسلامي Icon خطيب المسجد النبوي: شعائر الإسلام لا تقام إلا في ظل الأمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
تزامنًا مع الأجواءِ اللطيفة التي تشهدها المنطقة

خب سحا في رفحاء.. مشهدٌ بانوراميٌّ يمزجُ سحر الرمال بعذوبة الطبيعة

الجمعة ٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٣٦ مساءً
خب سحا في رفحاء.. مشهدٌ بانوراميٌّ يمزجُ سحر الرمال بعذوبة الطبيعة
المواطن - واس

تُشكل منطقة “خب سحا” -جنوب غرب محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية- لوحةً فنيةً طبيعيةً نادرة، تتمازجُ فيها رمالُ النفودِ الذهبية مع النباتات والتضاريس المتنوعة، لترسمَ مشهدًا جماليًا أخاذًا يجذبُ عشاقَ الطبيعة والمتنزهين، تزامنًا مع الأجواءِ اللطيفة التي تشهدها المنطقة.

وتتميزُ منطقة “خب سحا” بتضاريسها الفريدة التي تجمعُ بين الكثبان الرملية العالية (النفود) ذات اللون القرمزي المائل للذهبي، وبين الأراضي المنخفضة التي تزدانُ بنباتات الربيع الفواحة، وتُظهر تفاصيلَ دقيقة لنمو النباتات البرية وسط الرمال، وتنتشر زهور الأقحوان البيضاء بين الأعشاب الخضراء والنباتات البرية، مشكلةً مشهدًا جماليًا يبرز قدرة الطبيعة على بث الحياة في قلب الرمال، فيما أضفت التكوينات الرملية المتموجة التي شكّلتها الرياح عبر الزمن طابعًا بصريًا لافتًا يعزز من جاذبية المكان.

ويخترقُ طريقُ “رفحاء – حائل” هذا المشهدَ المهيب، حيث يظهرُ الطريقُ كشريطٍ هندسيٍّ مستقيمٍ يشقُّ الكثبانَ الرملية، موفرًا للعابرين تجربةً بصريةً استثنائية، ويمتدُّ الطريقُ عبر المرتفعات والمنخفضات الرملية، مما يمنحُ المسافرين إطلالةً بانوراميةً على آفاقِ الصحراءِ الممتدة، حيث تلتقي زرقةُ السماء الصافية مع دفءِ الرمالِ والغطاء النباتي الناشئ.

وتُعدُّ منطقة “خب سحا” مقصدًا للمتننزهين، لما تتمتعُ به من هدوءٍ تام وهواءٍ نقي، وتُسهم التشكيلاتُ الرملية المتموجة، التي نحتتها الرياحُ بدقةٍ متناهية، في خلقِ بيئةٍ مثاليةٍ لهواة التصوير الضوئي والرحلات البرية، وتبرزُ تفاصيلُ النباتاتِ الصغيرة وهي تشقُّ طريقها وسط ذرات الرمل.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد