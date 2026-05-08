خب سحا في رفحاء.. مشهدٌ بانوراميٌّ يمزجُ سحر الرمال بعذوبة الطبيعة

تُشكل منطقة “خب سحا” -جنوب غرب محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية- لوحةً فنيةً طبيعيةً نادرة، تتمازجُ فيها رمالُ النفودِ الذهبية مع النباتات والتضاريس المتنوعة، لترسمَ مشهدًا جماليًا أخاذًا يجذبُ عشاقَ الطبيعة والمتنزهين، تزامنًا مع الأجواءِ اللطيفة التي تشهدها المنطقة.

وتتميزُ منطقة “خب سحا” بتضاريسها الفريدة التي تجمعُ بين الكثبان الرملية العالية (النفود) ذات اللون القرمزي المائل للذهبي، وبين الأراضي المنخفضة التي تزدانُ بنباتات الربيع الفواحة، وتُظهر تفاصيلَ دقيقة لنمو النباتات البرية وسط الرمال، وتنتشر زهور الأقحوان البيضاء بين الأعشاب الخضراء والنباتات البرية، مشكلةً مشهدًا جماليًا يبرز قدرة الطبيعة على بث الحياة في قلب الرمال، فيما أضفت التكوينات الرملية المتموجة التي شكّلتها الرياح عبر الزمن طابعًا بصريًا لافتًا يعزز من جاذبية المكان.

ويخترقُ طريقُ “رفحاء – حائل” هذا المشهدَ المهيب، حيث يظهرُ الطريقُ كشريطٍ هندسيٍّ مستقيمٍ يشقُّ الكثبانَ الرملية، موفرًا للعابرين تجربةً بصريةً استثنائية، ويمتدُّ الطريقُ عبر المرتفعات والمنخفضات الرملية، مما يمنحُ المسافرين إطلالةً بانوراميةً على آفاقِ الصحراءِ الممتدة، حيث تلتقي زرقةُ السماء الصافية مع دفءِ الرمالِ والغطاء النباتي الناشئ.

وتُعدُّ منطقة “خب سحا” مقصدًا للمتننزهين، لما تتمتعُ به من هدوءٍ تام وهواءٍ نقي، وتُسهم التشكيلاتُ الرملية المتموجة، التي نحتتها الرياحُ بدقةٍ متناهية، في خلقِ بيئةٍ مثاليةٍ لهواة التصوير الضوئي والرحلات البرية، وتبرزُ تفاصيلُ النباتاتِ الصغيرة وهي تشقُّ طريقها وسط ذرات الرمل.