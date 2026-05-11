Icon

فيصل بن فرحان يصل إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية Icon تنظيم الإعلام تتخذ الإجراءات النظامية بحق 49 مخالفًا Icon القبض على مقيمَين لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية Icon تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن التوجيهات المتعلقة بالحج Icon دليل الطرق لموسم حج 1447.. أبرز المسارات البرية المؤدية إلى مكة المكرمة Icon المنظومة الرقمية للحج.. خدمات ذكية تُثري تجربة الحاج في المدينة المنورة Icon تركيا تعيد فتح معبر حدودي مع سوريا بعد إغلاق دام 12 عامًا Icon الهدنة في الإنعاش.. ترامب يهاجم إيران ويتوعد بمواصلة الضغط Icon الأسهم الأوروبية تغلق على تباين Icon حريق في مخلفات بأرض مسوّرة بمحافظة البيضاء والمدني يتدخل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الإعاقة في المسجد النبوي خلال موسم الحج

الإثنين ١١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٧ مساءً
خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الإعاقة في المسجد النبوي خلال موسم الحج
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تُقدَّم في المسجد النبوي والمرافق المحيطة به خلال موسم الحج الحالي منظومة متكاملة من الخدمات المخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة؛ بهدف تيسير تنقلهم وتمكينهم من أداء عباداتهم وزياراتهم بكل يُسر وطمأنينة, ضمن جهود تُعنى برفع جودة الخدمات المقدَّمة لقاصدي المسجد النبوي.

وتشمل الخدمات تيسير الوصول والتنقل في المسجد النبوي من خلال توفير عربات كهربائية وأخرى عادية في المواقع المخصصة، إلى جانب تهيئة الممرات والمداخل والمصاعد بما يُسهّل حركة المستفيدين داخل المسجد النبوي وساحاته، مع تخصيص مسارات ومواقع مناسبة تراعي احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة أثناء التنقل وأداء الصلاة.

وتعمل الفرق الميدانية والإرشادية على تقديم الدعم المباشر للمستفيدين في مواقع متعددة داخل المنطقة المركزية، من خلال المساندة في الوصول إلى المصليات والمرافق والخدمات، إضافةً إلى الإسهام في تنظيم الحركة خلال أوقات الذروة بما يعزز السلامة والانسيابية.

خدمات رقمية

وتُتاح خدمات رقمية تُسهم في تيسير الوصول، من خلال الخرائط التفاعلية المتاحة عبر الباركود الموجود على أبواب ساحات المسجد النبوي، إلى جانب الخدمات الرقمية الذكية.
وتتضمن الخدمات المساندة توفير دورات مياه مجهزة، ومواقع مهيأة للاستخدام، إلى جانب خدمات التوجيه والإرشاد بعدة لغات، بما يساعد المستفيدين على الوصول إلى وجهاتهم والاستفادة من الخدمات المتاحة بسهولة.

وتتكامل هذه الجهود مع أعمال النقل والتنظيم والخدمات الصحية والإسعافية في المنطقة المركزية، بما يضمن توفير بيئة مهيأة وآمنة تراعي احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة، وتسهم في إثراء تجربتهم خلال وجودهم في المسجد النبوي ومحيطه خلال موسم الحج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطيب المسجد النبوي: شعائر الإسلام لا تقام إلا في ظل الأمن
السعودية

خطيب المسجد النبوي: شعائر الإسلام لا تقام...

السعودية