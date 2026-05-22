خريطة تفاعلية لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي

الجمعة ٢٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٧ صباحاً
أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خريطة تفاعلية؛ بهدف تسهيل وصول ضيوف الرحمن إلى مواقع الخدمات والمرافق داخل المسجد النبوي وساحاته بكل يُسر وسهولة خلال موسم الحج.

وتُمكّن الخريطة التفاعلية الحجاج والزوار من التعرف على مواقع الخدمات الرئيسة، مثل دورات المياه، ونقاط شرب مياه زمزم، ومداخل الأبواب، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المواقع المختلفة داخل المسجد النبوي وساحاته والمرافق المحيطة به.

وتُسهم الخدمة في تعزيز تجربة ضيوف الرحمن، من خلال توفير دليل إرشادي رقمي يدعم جودة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد النبوي، ضمن منظومة التحول الرقمي التي تنفذها الهيئة لخدمة الحجاج والزوار.
ويمكن الاطلاع على الخريطة التفاعلية عبر حسابات الهيئة في وسائل التواصل الاجتماعي.

