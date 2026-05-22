رياح نشطة على منطقة تبوك سر صمود الهرم الأكبر أمام الزلازل لـ4600 عام باركليز يتمسك بتوقعاته لبرنت عند 100 دولار رغم تصاعد المخاطر أمانة جدة تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى ارتفاع عدد حالات الإيبولا في الكونغو إلى 671 حالة مشتبه بها عبدالعزيز بن سعود يطّلع على منظومة النقل الذكية وغرفة التحكم والتشغيل بالمشاعر المقدسة أجواء مستقرة على الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خريطة تفاعلية لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج واستكمال استعداداتها لموسم حج 1447هـ
أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خريطة تفاعلية؛ بهدف تسهيل وصول ضيوف الرحمن إلى مواقع الخدمات والمرافق داخل المسجد النبوي وساحاته بكل يُسر وسهولة خلال موسم الحج.
وتُمكّن الخريطة التفاعلية الحجاج والزوار من التعرف على مواقع الخدمات الرئيسة، مثل دورات المياه، ونقاط شرب مياه زمزم، ومداخل الأبواب، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المواقع المختلفة داخل المسجد النبوي وساحاته والمرافق المحيطة به.
وتُسهم الخدمة في تعزيز تجربة ضيوف الرحمن، من خلال توفير دليل إرشادي رقمي يدعم جودة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد النبوي، ضمن منظومة التحول الرقمي التي تنفذها الهيئة لخدمة الحجاج والزوار.
ويمكن الاطلاع على الخريطة التفاعلية عبر حسابات الهيئة في وسائل التواصل الاجتماعي.