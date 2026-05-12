خور الدمام وجهة بحرية جديدة تحكي العلاقة بين المدينة والبحر

الثلاثاء ١٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
المواطن - واس

يقع مشروع الخور على ضفاف الخليج العربي بالساحل الشرقي لمدينة الدمام، وتحديدًا في حي الشاطئ الشرقي بمحاذاة طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في موقع إستراتيجي يربط المشروع بالأنشطة الحضرية والسياحية، ويُعد امتدادًا لجهود تطوير الواجهات البحرية والمرافق العامة بالمنطقة.
ويواصل المشروع بمكوناته، التي تبلغ المساحة الإجمالية له (45) ألف متر مربع، أعماله التطويرية الجارية، بطول يمتد إلى كيلومتر واحد من أصل ثلاثة كيلومترات، حيث يجري تطويرها ضمن مراحل متقدمة تمهّد لإطلاق وجهة ساحلية متكاملة تهدف إلى إحياء الموروث البحري للمنطقة الشرقية، وتعزيز العلاقة بين المدينة والبحر عبر مساحات حضرية نابضة بالحياة تدعم الترفيه، والسياحة، والأنشطة الاجتماعية، والثقافية، ضمن بيئة إنسانية مستدامة تعكس الهوية الساحلية للدمام.
ومن أبرز عناصر المشروع والخدمات التي يتضمنها، تأهيل الشاطئ الرملي، وتطوير مسارات للمشي، ومناطق للجلوس والاسترخاء، ومساحات خضراء، وملاعب لكرة الطائرة الشاطئية، ومناطق ألعاب للأطفال، إلى جانب أعمال فنية مستوحاة من التراث البحري للمنطقة الشرقية، بما يوفر تجارب ترفيهية وأنشطة متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية.
وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية النوعية التي تسهم في رفع جودة الحياة، وتعزيز الاستفادة من الواجهات البحرية بصفتها وجهات سياحية وترفيهية جاذبة، مشددًا على ضرورة المحافظة على الهوية الساحلية لمدينة الدمام، وتوفير بيئات حضرية مستدامة تدعم التفاعل الاجتماعي والأنشطة المجتمعية.
وأشار إلى أن أمانة المنطقة الشرقية مستمرة في جهودها لمتابعة المشاريع ميدانيًا، وتطوير الواجهات البحرية والمرافق العامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى جودة الحياة، وخلق وجهات سياحية وترفيهية متكاملة تخدم السكان والزوار.
وتسهم المشروعات التنموية والسياحية الجارية في حاضرة الدمام، ومنها أعمال خور الدمام في تحسين المشهد الحضري وتعزيز مقومات التنمية السياحية والترفيهية.

