خيام كدانة الخيف.. تطويرٌ يعزز جودة إسكان الحجاج في مشعر منى

تواصل شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- تنفيذ مشروع “خيام كدانة الخيف” بمشعر منى، ضمن منظومة مشاريعها التطويرية الهادفة إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن، ورفع كفاءة البنية التحتية في المشاعر المقدسة، بما يتواكب مع مستهدفات الاستعداد المبكر لموسم حج (1447هـ).

وأوضحت الشركة أن المشروع يمتد على مساحة إجمالية تزيد على (24) ألف متر مربع، ويتوزع على موقعين رئيسين في مشعر منى، هما: الموقع العلوي على طريق الملك عبدالعزيز، والموقع السفلي خلف مسجد الخيف، ويهدف هذا التوزيع الجغرافي إلى تعزيز انسيابية الإقامة، وتسهيل وصول الحجاج إلى المرافق والخدمات الحيوية داخل المشعر.



ويشتمل مشروع “خيام كدانة الخيف” على مرافق متكاملة صُممت وفق أعلى المعايير التشغيلية، تضم صالات طعام ومناطق مفتوحة، إلى جانب تجهيزات خدمية وإدارية متطورة تدعم كفاءة التشغيل، فيما يرتكز المشروع على تنفيذ وحدات سكنية بنماذج خيام حديثة توفر حلولًا فعالة للتهوية والتظليل، بما يعزز راحة الحجاج، ويوفر بيئة سكنية منظمة تليق بضيوف الرحمن.

ويسهم المشروع في دعم تكامل الخدمات داخل المشعر، من خلال مواءمته مع مشاريع البنية التحتية والخدمات المساندة، بما في ذلك شبكات المياه والطاقة، وأنظمة السلامة، بما يعزز جاهزية المواقع، ويضمن استدامة الأداء التشغيلي خلال فترات الذروة.

وتؤكد “كدانة” من خلال هذا المشروع استمرار التزامها بصفتها المطور الرئيس للمشاعر المقدسة، عبر تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، وتحقيق بيئة تشغيلية متكاملة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في خدمة الحجاج.