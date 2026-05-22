داو جونز يسجل أعلى مستوى خلال الجلسة بدعم من تفاؤل الأسواق

سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية ارتفاعًا عند افتتاح تعاملات اليوم الجمعة، وسط متابعة المستثمرين لتطورات المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب المستمرة في الشرق الأوسط منذ نحو ثلاثة أشهر.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 149 نقطة، ما يعادل 0.30%، ليصل إلى 50434.65 نقطة، مسجلًا أعلى مستوياته خلال الجلسة.

كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 23.1 نقطة، أو 0.31%، إلى مستوى 7468.82 نقطة.

في المقابل، زاد مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 88.5 نقطة، بنسبة 0.34%، ليبلغ 26381.56 نقطة.