Icon

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية قطر Icon مدير الأمن العام يعلن اعتماد الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم حج 1447هـ Icon خيام المشاعر المقدسة.. جودة تصنيع وكفاءة تشغيل Icon مسجد الجعرانة.. شاهد تاريخي وميقات ارتبط بسيرة النبي Icon قطار الحرمين ينقل أكثر من 800 ألف راكب منذ إطلاق خطة تشغيل موسم حج 1447هـ Icon سلمان للإغاثة يوزّع 206 سلال غذائية في خان يونس بقطاع غزة Icon إضاءة المسجد الحرام.. تحول تاريخي من القناديل إلى الكهرباء Icon إقرار النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف Icon حاج بلا حقيبة.. نموذج لوجستي متكامل لتيسير رحلة ضيوف الرحمن Icon #يهمك_تعرف | صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للدورة 54 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

داو جونز يسجل أعلى مستوى خلال الجلسة بدعم من تفاؤل الأسواق

الجمعة ٢٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٨ مساءً
داو جونز يسجل أعلى مستوى خلال الجلسة بدعم من تفاؤل الأسواق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية ارتفاعًا عند افتتاح تعاملات اليوم الجمعة، وسط متابعة المستثمرين لتطورات المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب المستمرة في الشرق الأوسط منذ نحو ثلاثة أشهر.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 149 نقطة، ما يعادل 0.30%، ليصل إلى 50434.65 نقطة، مسجلًا أعلى مستوياته خلال الجلسة.

كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 23.1 نقطة، أو 0.31%، إلى مستوى 7468.82 نقطة.

في المقابل، زاد مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 88.5 نقطة، بنسبة 0.34%، ليبلغ 26381.56 نقطة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد