القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم | حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة | اختبار جيني قد يجنب مريضات بسرطان الثدي العلاج الكيميائي | دراسة تحذر: المواد الحافظة في الأغذية تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب | أحدث تسريب تقني.. كيف سيبدو أول آيفون قابل للطي؟ | الداخلية المصرية تحذر من جنيهات ذهبية وسبائك مزيفة | القمر الأزرق الصغير.. ظاهرة فلكية نادرة في السماء | الصحة العالمية: توسيع نطاق فحوصات فيروس إيبولا في الكونغو | واشنطن تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين | أمطار متوسطة ورياح نشطة على جازان

دراسة تحذر: المواد الحافظة في الأغذية تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب

الخميس ٢٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٥ مساءً
المواطن- فريق التحرير

كشفت دراسة فرنسية أن الأشخاص الذين يفرطون في تناول الأغذية التي تحتوي على مواد حافظة تتزايد لديهم احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتات القلبية.

وشملت الدراسة، التي أجراها فريق بحثي فرنسي من جامعات السوربون وباريس وتولوز وغيرها، أكثر من 112 ألف شخص بالغ، مع متابعة حالتهم الصحية وعاداتهم الغذائية على مدار ثماني سنوات، وتوصل الباحثون إلى وجود صلة بين المواد الحافظة الشائعة في الأغذية، وبين زيادة معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية European Heart Journal المتخصصة في أمراض القلب، فقد تبين أن استهلاك معظم أنواع المواد الحافظة التي لا تحتوي على مواد مضادة للأكسدة، التي تمنع الفطريات ونمو البكتيريا، يزيد مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 29% ومخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتات القلبية والذبحات الصدرية بنسبة 16%.

أما الأشخاص الذين يفرطون في تناول الأغذية التي تحتوي على مواد حافظة بها مضادات للأكسدة، التي تمنع التعفن، فتتزايد مخاطر إصابتهم بارتفاع ضغط الدم بنسبة 22%.

وحدد الباحثون ثمانية أنواع من المواد الحافظة المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، حيث وجدوا أنها تحتوي على نترات الصوديوم وحمض السيتريك وسوربات البوتاسيوم.

ووجد الباحثون أيضاً أن حمض الأسكوربيك، وهو أيضاً من المواد الحافظة التي تضاف إلى الأغذية، يرتبط بشكل خاص بتزايد معدلات الإصابة بأمراض القلب.

وذكر أعضاء بفريق الدراسة، في تصريحات للموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية، أن هذه النتائج تدعم التوصيات بشأن ضرورة الحد من الأغذية فائقة المعالجة، مع تجنب المواد الحافظة قدر المستطاع.

