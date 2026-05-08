درجات الحرارة اليوم.. 41 درجة في شرورة و13 في طريف والسودة

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الحارة على عدد من مناطق المملكة اليوم، مشيرًا إلى أن شرورة تسجل أعلى درجة حرارة بواقع 41 درجة مئوية، فيما تسجل طريف والسودة أدنى درجات الحرارة عند 13 درجة مئوية.

وأوضح المركز، عبر موقعه الرسمي، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة تبلغ 41 درجة مئوية في شرورة، و40 درجة في وادي الدواسر والأحساء، فيما تسجل مكة المكرمة والمدينة المنورة 39 درجة، و38 درجة في الدمام والخرج.

وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى تصل إلى 37 درجة مئوية في الرياض ونجران وينبع، بينما تسجل جازان 36 درجة، وجدة 34 درجة، و33 درجة في حائل وتبوك، فيما تبلغ 29 درجة في الطائف، و25 درجة في أبها، و24 درجة في الباحة، مقابل 21 درجة في السودة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة تسجل 13 درجة مئوية في طريف والسودة، و15 درجة في أبها، و16 درجة في الباحة، و17 درجة في عرعر، و18 درجة في سكاكا، فيما تبلغ 21 درجة في الطائف، و24 درجة في الرياض والمدينة المنورة، و25 درجة في الدمام وجدة، و26 درجة في نجران، و27 درجة في مكة المكرمة، بينما تسجل جازان 30 درجة مئوية.