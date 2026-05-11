دليل الطرق لموسم حج 1447.. أبرز المسارات البرية المؤدية إلى مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للطرق دليل الطرق لموسم حج 1447هـ، الذي يتضمن أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، مع إرشادات تسهل تنقل ضيوف الرحمن بسلاسة وأمان.

دليل الطرق لموسم حج 1447

وأوضحت أن الدليل يستعرض الطرق البرية الدولية المؤدية إلى مكة المكرمة من دول الجوار، التي تلتقي في مكة المكرمة وتشمل: من سلطنة عمان عبر طريق الربع الخالي (أم الزمول – البطحاء – سلوى – الهفوف – مكة) بمسافة 2150 كم، ومن العراق عبر طريق (جديدة عرعر – عرعر – سكاكا – المدينة المنورة – مكة المكرمة) بمسافة 1579 كم، ومن الإمارات عبر (البطحاء – سلوى – الهفوف – الرياض – مكة) بمسافة 1514 كم، ومن قطر عبر (سلوى – الهفوف – الرياض – مكة) بمسافة 1385 كم، ومن اليمن عبر (الوديعة – نجران – أبها – مكة) بمسافة 1372 كم، ومن البحرين عبر (جسر الملك فهد – الخبر – الرياض – مكة) بمسافة 1320 كم.

ويشمل من الكويت طريقين: الأول عبر (الخفجي – النعيرية – الرياض – مكة) بمسافة 1473 كم، والثاني عبر (الرقعي – حفر الباطن – المجمعة – مكة) بمسافة 1277 كم، ومن الأردن طريقين: الأول عبر (حالة عمار – تبوك – المدينة المنورة – مكة) بمسافة 1219 كم، والثاني عبر (الحديثة – القريات – سكاكا – المدينة المنورة – مكة) بمسافة 1545 كم.

ويبرز الدليل الطرق الداخلية الرئيسية، مثل طريق الهجرة بين المدينة المنورة ومكة بطول 420 كم، وطريق الليث بين جنوب المملكة ومكة بمسافة 90 كم، وطريق السيل الكبير بين الرياض – الطائف ومكة بطول 80 كم، وطريق الأمير محمد بن سلمان بين جدة ومكة بطول 70 كم، وطريق الهدا بين الطائف ومكة بطول 23 كم.

المبادرات المتنقلة لخدمة ضيوف الرحمن

واستعرضت “هيئة الطرق” المبادرات المتنقلة لخدمة ضيوف الرحمن، مثل خدمة تزويد الوقود بمحطات متنقلة على طريق الهجرة بالشراكة مع “ساسكو” ويمكن طلبها عبر الرقم 938، وخدمة المواقع المتنقلة على طرق ضيوف الرحمن بمركبات مكيّفة ومشروبات باردة لتخفيف المشقة على الحجاج عند تعطل حافلتهم -لا قدر الله- وتستوعب 45 حاجًا، إضافة إلى “خيمة الطريق” التي توفر مكانًا مريحًا للاستراحة وتقدم الأدلة الإرشادية.

ويحتوي الدليل على إرشادات القيادة الآمنة ودلالات اللوحات الإرشادية والتحذيرية، إضافة إلى أرقام الطوارئ والجهات المعنية على الطرق السريعة مثل الهيئة العامة للطرق والدفاع المدني والهلال الأحمر ووزارة الصحة والبلاغات البلدية ورقم الطوارئ الموحد، ويمكن الاطلاع عليه عبر الرابط: بالعربية https://www.rga.gov.sa/content/dam/rga/external-content/Hajj_guide_1447.pdf وبالإنجليزية https://www.rga.gov.sa/content/dam/rga/external-content/Hajj_guide_1447_.pdf

يُذكر أن قطاع الطرق يعد من القطاعات الحيوية والممكنة لقطاع الحج والعمرة، حيث تشرف الهيئة العامة للطرق على هذا القطاع الحيوي وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، وتعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، حيث حققت المملكة شبكة طرق مترابطة تتجاوز 73 ألف كم، وتقدمت للمركز الرابع بين دول مجموعة العشرين في جودة الطرق.