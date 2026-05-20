دليل متكامل لحجاج الداخل.. إرشادات وخدمات لتيسير أداء المناسك

الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أطلقت وزارة الحج والعمرة الدليل التوعوي الشامل لحجاج الداخل لموسم حج 1447هـ، بهدف تعزيز وعي ضيوف الرحمن وتزويدهم بكافة الإرشادات والتعليمات التي تسهم في أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة.

ويُعد الدليل مرجعًا متكاملاً للحاج، حيث يتضمن تعليمات الاستعداد لرحلة الحج، إلى جانب توضيح المواقيت المكانية للإحرام بحسب المسارات المحددة، مع تقديم شرح مبسط وخطوات واضحة تساعد الحجاج على أداء النسك بسهولة وتنظيم.

كما يشتمل الدليل على خريطة إرشادية شاملة تسهّل الوصول إلى مختلف الخدمات الصحية والأمنية واللوجستية داخل المشاعر المقدسة، بما يضمن سرعة الاستفادة منها عند الحاجة خلال رحلة الحج.

وأكدت الوزارة أن إطلاق دليل حج 1447هـ يأتي ضمن جهودها الاستباقية المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ورفع مستوى الوعي لدى حجاج الداخل، بما يواكب تطلعات القيادة في تقديم تجربة حج آمنة ومنظمة وثرية روحانيًا.

ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط: https://haj.gov.sa/ar/Awareness-Center/Awareness-Guides/Internal-Hajj-Guide?fileLang=ar

 

