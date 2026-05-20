قوات الدفاع المدني بالحج تواصل الجولات الرقابية بمشعر عرفات منظومة الخدمات في ميقات ذي الحليفة تعزّز انسيابية تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون دليل متكامل لحجاج الداخل.. إرشادات وخدمات لتيسير أداء المناسك رسائل صوتية من مكة إلى العالم تختصر مشاعر اللحظة الأولى في المسجد الحرام بيان صيني روسي يحذر من تداعيات القبة الذهبية الأميركية أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السابعة الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي إلى 2.5% إنجاز سعودي مشرّف.. مشتركات مشروع ابتكارات يحصدن الجوائز في معرض ITEX الدولي ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في السعودية بنسبة 10.2% خلال مارس
أطلقت وزارة الحج والعمرة الدليل التوعوي الشامل لحجاج الداخل لموسم حج 1447هـ، بهدف تعزيز وعي ضيوف الرحمن وتزويدهم بكافة الإرشادات والتعليمات التي تسهم في أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة.
ويُعد الدليل مرجعًا متكاملاً للحاج، حيث يتضمن تعليمات الاستعداد لرحلة الحج، إلى جانب توضيح المواقيت المكانية للإحرام بحسب المسارات المحددة، مع تقديم شرح مبسط وخطوات واضحة تساعد الحجاج على أداء النسك بسهولة وتنظيم.
كما يشتمل الدليل على خريطة إرشادية شاملة تسهّل الوصول إلى مختلف الخدمات الصحية والأمنية واللوجستية داخل المشاعر المقدسة، بما يضمن سرعة الاستفادة منها عند الحاجة خلال رحلة الحج.
وأكدت الوزارة أن إطلاق دليل حج 1447هـ يأتي ضمن جهودها الاستباقية المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ورفع مستوى الوعي لدى حجاج الداخل، بما يواكب تطلعات القيادة في تقديم تجربة حج آمنة ومنظمة وثرية روحانيًا.
ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط: https://haj.gov.sa/ar/Awareness-Center/Awareness-Guides/Internal-Hajj-Guide?fileLang=ar