ترامب: توافق أمريكي أوروبي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على مقيم لنشره إعلانات حج وهمية الجيش الأمريكي يقصف بندر عباس وميناء قشم في إيران وظائف شاغرة بـ فروع شركة سابك وظائف شاغرة بـ فروع طيران أديل الولايات المتحدة تدفع بمشروع أممي لحماية الملاحة في مضيق هرمز الزكاة والضريبة والجمارك تقدّم خدمات جمركية متكاملة ضمن مبادرة طريق مكة لضيوف الرحمن وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة مشاهد جمالية في عسير.. أمطار غزيرة وبروق وأجواء ضبابية النصر يفوز على الشباب برباعية ويعزز صدارة دوري روشن
قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مقيم من الجنسية الإندونيسية لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضُبط بحوزته بطاقات حج مزورة وأدوات تستخدم في ذلك، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
📹 دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.#لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/wMgVYlcu7o
— الأمن العام (@security_gov) May 7, 2026