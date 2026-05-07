دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على مقيم لنشره إعلانات حج وهمية

الجمعة ٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مقيم من الجنسية الإندونيسية لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضُبط بحوزته بطاقات حج مزورة وأدوات تستخدم في ذلك، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

