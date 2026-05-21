دور محوري لمركز عمليات الحج في الغذاء والدواء لتعزيز سلامة الحجاج

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٤ مساءً
المواطن - واس

يواصل مركز عمليات الحج التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء أعماله التشغيلية على مدار الساعة من مقره في مكة المكرمة خلال موسم حج 1447هـ، ضمن منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الجاهزية الميدانية وتعزيز سرعة الاستجابة، بما يدعم سلامة الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن.
وتغطي أعمال المركز نطاقًا جغرافيًا واسعًا يشمل مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومحافظة جدة، إلى جانب المنافذ الجوية بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وصولًا إلى حمى المشاعر المقدسة، عبر منظومة تشغيلية مترابطة تدعم الأعمال الرقابية والتنظيمية خلال الموسم.
ويؤدي المركز دورًا محوريًا في متابعة الأعمال الرقابية ميدانيًا، والتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب إدارة البلاغات وتحليل مؤشرات الأداء لحظيًا عبر أنظمة تقنية متقدمة و11 لوحة بيانات تفاعلية وشاشات ذكية تدعم سرعة اتخاذ القرار وإيقاع العقوبات على المخالفين فورًا، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية على مدار الساعة.
وفي إطار التحول الرقمي، وظّفت الهيئة منظومة من التقنيات الذكية لدعم الفرق الرقابية الميدانية، من أبرزها الكاميرات الجسدية وأنظمة الاتصال اللاسلكي المرتبطة مباشرة بمركز العمليات، بما يتيح المتابعة اللحظية للأعمال الميدانية وتقديم الدعم الفني والقانوني الفوري للمفتشين، إضافة إلى رفع كفاءة إدارة وتمركز الفرق الرقابية في مختلف المواقع.
ويُسهم التكامل التقني والتشغيلي للمركز في تعزيز كفاءة الأداء الميداني خلال الموسم، حيث عالج أكثر من 247 طلبًا واردًا، وقدّم 104 استشارات فنية وقانونية، إضافة إلى إصدار 15 تقريرًا رقابيًا، في مشهد يعكس فاعلية المنظومة التشغيلية المتكاملة في حماية صحة وسلامة ضيوف الرحمن وتعزيز الجاهزية الرقابية خلال موسم الحج.
ويجسد المركز جهود الهيئة في تطوير منظومة رقابية وتشغيلية متقدمة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج، عبر تسخير الإمكانات البشرية والتقنية بما يواكب توجّهات القيادة الرشيدة –أيدها الله– في توفير أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، واستمرار العناية بضيوف الرحمن وفق النهج الراسخ الذي قامت عليه هذه البلاد المباركة.

