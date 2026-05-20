دولتان في مرمى تفشي إيبولا

الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، تسجيل نحو 600 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس إيبولا، إضافة إلى 139 وفاة يُشتبه في ارتباطها بالفيروس، محذرًا من احتمال ارتفاع الأعداد بسبب انتشار العدوى لفترة قبل اكتشاف التفشي.

وأوضح غيبريسوس أن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة اجتمعت في جنيف، وخلصت إلى أن تفشي سلالة “بونديبوجيو” النادرة من فيروس إيبولا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، لكنه لا يرقى إلى مستوى “حالة طوارئ وبائية عالمية”.

وأشار إلى أن المنظمة أعلنت حالة الطوارئ مطلع الأسبوع، في خطوة وصفها بالاستثنائية، حيث اتخذ القرار دون انتظار مشاورات الخبراء نظرًا لخطورة الوضع الصحي وتسارع انتشار العدوى.

وأكدت المنظمة أن خطر تفشي الفيروس لا يزال مرتفعًا على المستويين الوطني والإقليمي في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، بينما يظل منخفضًا على المستوى العالمي.

وقال غيبريسوس إن تقييم المنظمة يشير إلى أن الوباء يمثل تهديدًا كبيرًا داخل الدول المتضررة ومحيطها الإقليمي، لكنه لا يشكل في الوقت الراهن حالة وبائية عالمية.

