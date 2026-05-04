تسكنه شخصيات رسمية

دوي انفجار يهز أحد الأحياء الراقية في موسكو

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

سمع دوي انفجار هز منطقة في غرب العاصمة الروسية، بأحد الشوارع الراقية والتي تسكنها شخصيات رسمية.

من جانبه، أفاد عمدة موسكو بأن فرق الإنقاذ والطوارئ تعمل في مكان الحادثة، مشيرا إلى أن لا إصابات في الموقع حتى الآن.

في سياق متصل، أفاد مسؤولون محليون بمقتل شخصين على الأقل في منطقة بيلغورود الروسية، القريبة من الحدود، جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

وقال حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، في منشور على تطبيق “تليغرام” إنه تم نقل امرأة إلى المستشفى جراء إصابتها بجروح.

كما أضاف أن عائلة مكونة من ثلاثة أفراد تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية أثناء وجودها داخل سيارتها في قرية نيتشايفكا، التي تقع على بُعد أقل من ثمانية كيلومترات من الحدود الروسية الأوكرانية.

وأسفرت هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بمئات المسيّرات، الأحد، عن مقتل ثمانية أشخاص في كلا البلدين، في وقت أعلنت كييف استهداف عدة سفن روسية، من بينها حاملة صواريخ وثلاث ناقلات نفط من الأسطول الشبح.

ويخوض البلدان حربا مستمرة منذ أربع سنوات تشهد يوميا إطلاق موجات متبادلة من المسيّرات المحمّلة بالمتفجرات، وسط تعثّر المحادثات الرامية إلى وضع حد للنزاع.

