بتسديدة قوية من اللاعب سيماكان

ديري الرياض.. النصر يحسم الشوط الأول بهدف في شباك الهلال

الثلاثاء ١٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

حسم فريق النصر الشوط الأول أمام غريمه الهلال بهدف نظيف، سجله اللاعب محمد سيماكان في الدقيقة 37 من زمن المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

النصر يسجل الهدف الأول

وجاء هدف التقدم بعد هجمة منظمة للنصر، استغل فيها سيماكان كرة عرضية دقيقة ليسددها داخل شباك الهلال، محرزاً أول أهداف المباراة ومانحاً فريقه أفضلية مهمة قبل النزول إلى استراحة الشوطين.

سيطر النصر على مجريات الشوط الأول نسبياً، ونجح في خلق عدة فرص تهديفية أمام مرمى الهلال، الذي بدا غير منظم في الدفاع وغائباً عن الخطورة الهجومية. وبرز سيماكان كأحد أبرز اللاعبين في الشوط، حيث ساهم في بناء الهجمات من الخلف وأنهاها بهدف ثمين.

أما الهلال، فيبدو أنه يعاني من بعض المشاكل التكتيكية التي سيتعين على مدربه معالجتها خلال الاستراحة.

يأتي هذا اللقاء في إطار المنافسة الشرسة بين العملاقين السعوديين، حيث يسعى كل فريق لتحقيق النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

ويمتلك النصر حالياً زخماً معنوياً قوياً بعد سلسلة نتائج إيجابية، بينما يطمح الهلال في العودة بقوة خلال الشوط الثاني لتعديل النتيجة واستعادة السيطرة على مجريات اللقاء.مع انطلاق الشوط الثاني، يتوقع أن يدفع الهلال بأوراقه الهجومية بحثاً عن التعادل، فيما سيحاول النصر الحفاظ على التقدم وتوسيع الفارق من خلال الهجمات المرتدة. وستكون الدقائق القادمة حاسمة في تحديد مصير المباراة المنتظرة بين الفريقين.

 

