رئاسة أمن الدولة تعلن عن بدء التقديم للوظائف العسكرية رجال بقوات الأمن الخاصة

أعلنت رئاسة أمن الدولة عن بدء التقديم للوظائف العسكرية (رجال) بقوات الأمن الخاصة على رتبة (جندي) لحملة شهادة الثانوية العامة.

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر منصة (أبشر – توظيف) خلال الفترة من صباح يوم السبت 6 / 6 / 2026م إلى صباح يوم الخميس 11 / 6 / 2026م.