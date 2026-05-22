رئاسة الحرمين تواصل خدماتها بالمسجد النبوي للحجاج والزوار

الجمعة ٢٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢١ مساءً
تواصل رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي جهودها في تقديم خدماتها الميدانية والإرشادية لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، ضمن منظومة عمل متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الدينية المقدمة داخل المسجد النبوي وساحاته، ورفع مستوى العناية بالزوار بما يواكب أعداد القادمين خلال موسم الحج.

وتشمل الخدمات تقديم برامج إثرائية وتوعوية وإرشادية متنوعة، تسهم في تعزيز الوعي الشرعي لدى الزوار، وتقديم الإجابات على استفساراتهم الدينية من خلال كوادر مؤهلة علميًا ودعويًا، تعمل على مدار الساعة داخل مواقع الخدمة الميدانية.

وتحرص الرئاسة على تهيئة بيئة إيمانية مريحة داخل المسجد النبوي، من خلال توزيع الدعاة والمرشدين في المواقع الحيوية، وتكثيف الجهود التوعوية التي تراعي احتياجات مختلف الجنسيات واللغات، بما يضمن إيصال الرسالة الدينية بوضوح ويسر.

وتأتي هذه الجهود في إطار التكامل بين الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، بما يعكس العناية الكبيرة التي توليها المملكة لخدمة الحرمين الشريفين وزوارهما، وتوفير أعلى مستويات التنظيم والراحة لهم، بما يمكنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

