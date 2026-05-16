في الحرمين الشريفين

رئاسة الشؤون الدينية تُفعّل الترجمة الفورية بـ17 لغة لخدمة الحجاج

السبت ١٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٣٧ مساءً
المواطن- فريق التحرير

فعّلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جهاز الترجمة الفورية بالحرمين الشريفين، ضمن برنامج “بلغاتهم”، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الخدمات الدينية والتوعوية المقدمة لضيوف الرحمن، وتمكينهم من الاستفادة من المحتوى الإرشادي والرسائل التوجيهية بلغاتهم المختلفة؛ بما يُثري تجربتهم الإيمانية والمعرفية.

ويتيح الجهاز ترجمة المحتوى التوعوي والإرشادي والاستفسارات بشكل فوري بـ(17) لغة عالمية، عبر تقنيات حديثة تعتمد على سرعة معالجة الصوت والنصوص، بما يُسهم في تسهيل التواصل مع الحجاج من مختلف الجنسيات والثقافات، وتعزيز إيصال الرسائل الشرعية والتوجيهية بوضوح ودقة داخل الحرمين الشريفين.

ويأتي تفعيل الجهاز امتدادًا لجهود رئاسة الشؤون الدينية في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي؛ للارتقاء بجودة الخدمات الدينية المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، وتعزيز منظومة التحول الرقمي في البرامج التوعوية والإرشادية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأكدت الرئاسة حرصها على دعم المبادرات التقنية النوعية التي تُسهم في تعزيز التواصل مع الحجاج بمختلف لغاتهم، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الإرشادية والتوعوية بسهولة ويُسر، بما يعكس رسالة الحرمين الشريفين الوسطية إلى العالم بمختلف اللغات والثقافات، ويُثري تجربة القاصدين خلال موسم الحج.

