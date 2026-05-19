رئيس هيئة الأمر بالمعروف يتفقد مشروع المصليات المتنقلة للرئاسة في مشعر مزدلفة

تفقد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مشروع المصليات المتنقلة للرئاسة العامة في مشعر مزدلفة، الذي يقام بتنظيم الرئاسة العامة بالشراكة مع شركة “كدانة” للتنمية والتطوير، ووقف خلالها ميدانيًا على جاهزية الرئاسة العامة ومقراتها المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1447هـ.

وأكد الدكتور السند خلال جولته التفقدية أن الرئاسة العامة أتمت جميع استعداداتها ومتطلبات العمل في 65 موقعًا ومركزًا ومنفذًا موزعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة, وعدد من مناطق المملكة، وتم تهيئة هذه المواقع وتجهيزها بالمواد والأجهزة اللازمة، إلى جانب دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة للعمل بأرقى المستويات، وبما يعكس الإبداع والمهنية العالية والاحترافية التي تليق بحجم الحدث.

ونوه معاليه بما تُقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من جهود عظيمة ومباركة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتيسير سبل الراحة لهم، وتوفير الدعم غير المحدود، وتسخير جميع الإمكانات لضمان أمن وطمأنينة ضيوف الرحمن.