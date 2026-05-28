رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت

أدانت رابطةُ العالم الإسلامي العدوان الآثم على دولة الكويت بصواريخ وطائرات مسيّرة.

وجدَّد معالي الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان، التنديد بهذه الاعتداءات الإجرامية التي تنتهك سيادة دول المنطقة، وتهدد أمنها واستقرارها، مشددًا على التضامن الكامل مع دولة الكويت، أميرًا وحكومةً وشعبًا، في كلّ ما تتخذه من إجراءاتٍ تحفظ أمنها وسيادتها وسلامةَ مواطنيها والمقيمين على أراضيها.