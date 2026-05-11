رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف الإمارات وقطر والكويت

أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- استهداف دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندّد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الاعتداءاتِ الغادرة، التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مشددًا فضيلته على التضامن الكامل مع دول الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها.