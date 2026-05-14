رابية كدانة.. تطوير عمراني يرتقي بجودة إسكان ضيوف الرحمن

الخميس ١٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣١ مساءً
المواطن - واس

يمثل مشروع “رابية كدانة” إضافة نوعية لمنظومة إسكان الحجاج في مشعر منى، من خلال تطوير نموذج حديث لإسكان ضيوف الرحمن، يسهم في تحسين جودة البيئة السكنية، وتعزيز كفاءة الاستفادة من المساحات داخل المشاعر المقدسة.

بيئة سكنية متطورة

ويجسد المشروع، الذي نفذته شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، وشركة إثراء الضيافة القابضة، بيئة سكنية متطورة تراعي الخصوصية والراحة، وتدعم جاهزية المواقع التشغيلية خلال موسم الحج.
ويضم المشروع (8) مبانٍ حديثة بنظام الطابقين، على مساحة تتجاوز (33) ألف متر مربع، إذ شهدت مرحلته الأولى تنفيذ (3) مبانٍ، وتشغيل ما نسبته (37%) خلال موسم حج عام 1446هـ، فيما استُكملت المرحلة الثانية بنسبة (100%)؛ للاستفادة من كامل المشروع خلال موسم حج هذا العام 1447هـ.
ويسهم المشروع في تعزيز انسيابية الحركة والتصعيد الآمن والمنظم للحجاج، وفق أعلى معايير السلامة، إلى جانب دعم البنية التحتية للمشاعر المقدسة عبر حلول عمرانية حديثة تواكب النمو المتزايد في أعداد الحجاج، وترتقي بتجربة الإقامة داخل مشعر منى.
ويأتي المشروع امتدادًا لجهود شركة كدانة للتنمية والتطوير في تنفيذ مشاريع إسكانية وتطويرية بالمشاعر المقدسة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحقيق مستهدفات جودة الحياة والاستدامة في المشاعر المقدسة.

