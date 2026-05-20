Icon

قوات الدفاع المدني بالحج تواصل الجولات الرقابية بمشعر عرفات Icon منظومة الخدمات في ميقات ذي الحليفة تعزّز انسيابية تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون Icon دليل متكامل لحجاج الداخل.. إرشادات وخدمات لتيسير أداء المناسك Icon رسائل صوتية من مكة إلى العالم تختصر مشاعر اللحظة الأولى في المسجد الحرام Icon بيان صيني روسي يحذر من تداعيات القبة الذهبية الأميركية Icon أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السابعة  Icon الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي إلى 2.5% Icon إنجاز سعودي مشرّف.. مشتركات مشروع ابتكارات يحصدن الجوائز في معرض ITEX الدولي Icon ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في السعودية بنسبة 10.2% خلال مارس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

رسائل صوتية من مكة إلى العالم تختصر مشاعر اللحظة الأولى في المسجد الحرام

الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
رسائل صوتية من مكة إلى العالم تختصر مشاعر اللحظة الأولى في المسجد الحرام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

في رحاب المسجد الحرام، لا تبدو الهواتف المحمولة مجرد وسيلة تواصل عابرة، بل تتحول في لحظات روحانية استثنائية إلى جسور إنسانية تنقل مشاعر الحجاج من قلب مكة المكرمة إلى عائلاتهم في مختلف أنحاء العالم، عبر رسائل صوتية تختلط فيها الدموع بالدعوات، وتتداخل فيها لهجات الأرض تحت سماء واحدة.
ووثقت عدسة “واس” مشاهد إنسانية متكررة لحجاج من جنسيات متعددة وهم يقفون في أروقة المسجد الحرام وساحاته بعد أول طواف حول الكعبة المشرفة أو عقب أداء أول صلاة في البيت العتيق، يرفعون هواتفهم لتسجيل رسائل صوتية يصفون فيها مشاعرهم الأولى، ويوثقون لحظات طال انتظارها لدى أسرهم وذويهم.
وفي تلك الرسائل، تتباين اللغات واللهجات، غير أن المشاعر تبدو واحدة؛ فبعض الحجاج يكتفي بكلمات قصيرة يغلب عليها البكاء والتأثر، فيما يحرص آخرون على نقل تفاصيل المشهد المحيط بهم، من رؤية الكعبة المشرفة لأول مرة، إلى أصوات التلبية والأذان وازدحام الطائفين في صحن المطاف، وكأنهم يسعون إلى إشراك أحبائهم في التجربة الروحية لحظة بلحظة.
وتظهر الرسائل الصوتية بوصفها إحدى الصور الإنسانية المعاصرة التي رافقت رحلة الحج في العصر الرقمي، إذ لم تعد مشاعر الحاج حبيسة الذاكرة الشخصية، بل أصبحت تُنقل مباشرة إلى العائلة والأصدقاء عبر تطبيقات الاتصال المختلفة، في مشهد يعكس تطور وسائل التواصل مع بقاء المشاعر الإيمانية ذاتها التي ارتبطت بالحج عبر التاريخ.
وفي ساحات المسجد الحرام، بدت ملامح التأثر واضحة على وجوه كثير من الحجاج أثناء تسجيل رسائلهم، حيث تختلط الدعوات بعبارات الشكر والامتنان، فيما يحرص بعضهم على طمأنة ذويهم بعد الوصول وأداء المناسك الأولى، بينما يوجه آخرون رسائل دعاء ومحبة لأسرهم بلغاتهم المحلية ولهجاتهم المتنوعة، فيما تجمع بعض الحجاج في مجموعات صغيرة لإرسال تسجيلات جماعية إلى عائلاتهم، يرددون خلالها السلام والدعوات من أمام الكعبة المشرفة، في مشهد عفوي يعكس فرحة الوصول إلى أطهر بقاع الأرض، ويجسد عمق الارتباط العاطفي بين الحاج وأسرته رغم المسافات.
وتعكس هذه المشاهد الإنسانية جانبًا وجدانيًا من تجربة الحج، إذ تتحول اللحظات الأولى داخل المسجد الحرام إلى ذكريات خالدة يسعى الحجاج إلى مشاركتها فورًا مع من ينتظرهم في أوطانهم، لتغدو الرسائل الصوتية القادمة من مكة المكرمة حاملة لمشاعر الشوق والسكينة والطمأنينة إلى مختلف أنحاء العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هيئة الحرمين ترفع جاهزية 35 ألف سجادة بأروقة المسجد الحرام
السعودية

هيئة الحرمين ترفع جاهزية 35 ألف سجادة...

السعودية
خطيب المسجد الحرام: استثمروا أيام عشر ذي الحجة فيما يقربكم إلى الله ويملأ نفوسكم طمأنينة
السعودية

خطيب المسجد الحرام: استثمروا أيام عشر ذي...

السعودية
الهلال الأحمر يكثّف جاهزيته الإسعافية في المسجد الحرام ليوم الجمعة
السعودية

الهلال الأحمر يكثّف جاهزيته الإسعافية في المسجد...

السعودية
عمود رخامي نادر يوثق مئذنة تاريخية في المسجد الحرام
السعودية

عمود رخامي نادر يوثق مئذنة تاريخية في...

السعودية
ابتسامات الحجاج.. لغة إنسانية تتوحد في رحاب المسجد الحرام
السعودية

ابتسامات الحجاج.. لغة إنسانية تتوحد في رحاب...

السعودية