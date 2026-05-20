رسائل صوتية من مكة إلى العالم تختصر مشاعر اللحظة الأولى في المسجد الحرام

في رحاب المسجد الحرام، لا تبدو الهواتف المحمولة مجرد وسيلة تواصل عابرة، بل تتحول في لحظات روحانية استثنائية إلى جسور إنسانية تنقل مشاعر الحجاج من قلب مكة المكرمة إلى عائلاتهم في مختلف أنحاء العالم، عبر رسائل صوتية تختلط فيها الدموع بالدعوات، وتتداخل فيها لهجات الأرض تحت سماء واحدة.

ووثقت عدسة “واس” مشاهد إنسانية متكررة لحجاج من جنسيات متعددة وهم يقفون في أروقة المسجد الحرام وساحاته بعد أول طواف حول الكعبة المشرفة أو عقب أداء أول صلاة في البيت العتيق، يرفعون هواتفهم لتسجيل رسائل صوتية يصفون فيها مشاعرهم الأولى، ويوثقون لحظات طال انتظارها لدى أسرهم وذويهم.

وفي تلك الرسائل، تتباين اللغات واللهجات، غير أن المشاعر تبدو واحدة؛ فبعض الحجاج يكتفي بكلمات قصيرة يغلب عليها البكاء والتأثر، فيما يحرص آخرون على نقل تفاصيل المشهد المحيط بهم، من رؤية الكعبة المشرفة لأول مرة، إلى أصوات التلبية والأذان وازدحام الطائفين في صحن المطاف، وكأنهم يسعون إلى إشراك أحبائهم في التجربة الروحية لحظة بلحظة.

وتظهر الرسائل الصوتية بوصفها إحدى الصور الإنسانية المعاصرة التي رافقت رحلة الحج في العصر الرقمي، إذ لم تعد مشاعر الحاج حبيسة الذاكرة الشخصية، بل أصبحت تُنقل مباشرة إلى العائلة والأصدقاء عبر تطبيقات الاتصال المختلفة، في مشهد يعكس تطور وسائل التواصل مع بقاء المشاعر الإيمانية ذاتها التي ارتبطت بالحج عبر التاريخ.

وفي ساحات المسجد الحرام، بدت ملامح التأثر واضحة على وجوه كثير من الحجاج أثناء تسجيل رسائلهم، حيث تختلط الدعوات بعبارات الشكر والامتنان، فيما يحرص بعضهم على طمأنة ذويهم بعد الوصول وأداء المناسك الأولى، بينما يوجه آخرون رسائل دعاء ومحبة لأسرهم بلغاتهم المحلية ولهجاتهم المتنوعة، فيما تجمع بعض الحجاج في مجموعات صغيرة لإرسال تسجيلات جماعية إلى عائلاتهم، يرددون خلالها السلام والدعوات من أمام الكعبة المشرفة، في مشهد عفوي يعكس فرحة الوصول إلى أطهر بقاع الأرض، ويجسد عمق الارتباط العاطفي بين الحاج وأسرته رغم المسافات.

وتعكس هذه المشاهد الإنسانية جانبًا وجدانيًا من تجربة الحج، إذ تتحول اللحظات الأولى داخل المسجد الحرام إلى ذكريات خالدة يسعى الحجاج إلى مشاركتها فورًا مع من ينتظرهم في أوطانهم، لتغدو الرسائل الصوتية القادمة من مكة المكرمة حاملة لمشاعر الشوق والسكينة والطمأنينة إلى مختلف أنحاء العالم.