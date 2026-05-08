روبيو: لن نقبل بإدارة إيران لمضيق هرمز

أكد ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بإدارة مضيق هرمز أو فرض سيطرة عليه.

وقال روبيو، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة في ختام زيارته إلى الفاتيكان، إن إيران تسعى إلى إنشاء جهاز لمراقبة مضيق هرمز، معتبرًا أن هذه الخطوة “غير مقبولة”، في إشارة إلى المقترحات الإيرانية الأخيرة المتعلقة بإدارة الملاحة في الممر البحري الحيوي.

كما لوّح وزير الخارجية الأميركي برد عسكري مباشر على أي هجمات تستهدف القوات الأميركية في المنطقة، مشيرًا إلى أن القوات الأميركية تعرضت، أمس الخميس، لإطلاق نار من جانب إيران أثناء وجودها في المياه الدولية، قبل أن تقوم بالرد على الهجوم.

وأضاف أن واشنطن تعمل على إغراق الزوارق الإيرانية السريعة التي تشكل تهديدًا للملاحة الدولية وللقوات الأميركية في الخليج، مؤكدًا أن بلاده “لن تترك أي مهاجم للقوات الأميركية على قيد الحياة”، وأنها ستتعامل بحزم مع أي جهة تهدد المصالح الأميركية.

وأوضح ماركو روبيو أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية تأتي بشكل منفصل عن عملية “الغضب الملحمي”، في إشارة إلى العمليات العسكرية الأميركية الجارية في المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تحركات أميركية متزايدة لتشديد الضغوط على طهران، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الخليج وتعثّر المساعي الدبلوماسية المرتبطة بالملف النووي الإيراني.