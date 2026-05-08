Icon

روبيو: لن نقبل بإدارة إيران لمضيق هرمز Icon زيلينسكي: تم الاتفاق على وقف إطلاق النار مع روسيا لـ 3 أيام Icon السعودية تُدشن مبادرة طريق مكة في السنغال Icon المطبخ المركزي التابع لسلمان للإغاثة يواصل تقديم الوجبات الغذائية في قطاع غزة Icon جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج مصر Icon نقلات نوعية في مشاركة هيئة الأمر بالمعروف لموسم حج 1447هـ Icon مدينة الحجاج بحائل تواصل استقبال ضيوف الرحمن المتجهين إلى المشاعر المقدسة Icon وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بأنواعها الالتزام بتعليمات أداء الحج Icon دوريات المجاهدين تقبض على مواطن لنقله 4 في جازان Icon الدرعية ترسم غدًا ملامح الطريق إلى كأس آسيا 2027 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

روبيو: لن نقبل بإدارة إيران لمضيق هرمز

الجمعة ٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
روبيو: لن نقبل بإدارة إيران لمضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بإدارة مضيق هرمز أو فرض سيطرة عليه.

وقال روبيو، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة في ختام زيارته إلى الفاتيكان، إن إيران تسعى إلى إنشاء جهاز لمراقبة مضيق هرمز، معتبرًا أن هذه الخطوة “غير مقبولة”، في إشارة إلى المقترحات الإيرانية الأخيرة المتعلقة بإدارة الملاحة في الممر البحري الحيوي.

كما لوّح وزير الخارجية الأميركي برد عسكري مباشر على أي هجمات تستهدف القوات الأميركية في المنطقة، مشيرًا إلى أن القوات الأميركية تعرضت، أمس الخميس، لإطلاق نار من جانب إيران أثناء وجودها في المياه الدولية، قبل أن تقوم بالرد على الهجوم.

وأضاف أن واشنطن تعمل على إغراق الزوارق الإيرانية السريعة التي تشكل تهديدًا للملاحة الدولية وللقوات الأميركية في الخليج، مؤكدًا أن بلاده “لن تترك أي مهاجم للقوات الأميركية على قيد الحياة”، وأنها ستتعامل بحزم مع أي جهة تهدد المصالح الأميركية.

وأوضح ماركو روبيو أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية تأتي بشكل منفصل عن عملية “الغضب الملحمي”، في إشارة إلى العمليات العسكرية الأميركية الجارية في المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تحركات أميركية متزايدة لتشديد الضغوط على طهران، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الخليج وتعثّر المساعي الدبلوماسية المرتبطة بالملف النووي الإيراني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد