الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب
المواطن - فريق التحرير

أعلنت روسيا تعرضها لأكبر هجوم أوكراني بالطائرات المسيرة منذ اندلاع الحرب، بعد إطلاق أكثر من 600 مسيرة استهدفت مناطق عدة بينها محيط العاصمة موسكو، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية في عدد من المواقع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 556 طائرة مسيرة خلال ساعات الليل، إضافة إلى 30 أخرى خلال النهار، في هجوم استهدف 14 منطقة روسية.

وفي منطقة موسكو، أفادت السلطات المحلية بمقتل امرأة في بلدة خيمكي، فيما لقي رجلان مصرعهما في قرية تقع شمال شرق العاصمة، أحدهما يحمل الجنسية الهندية، بحسب ما أعلنته السفارة الهندية في موسكو. كما أصيب 12 شخصاً، معظمهم من العمال، في موقع بناء قرب مصفاة نفطية.

من جهته، أكد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية اعترضت أكثر من 80 طائرة مسيرة فوق العاصمة، مشيراً إلى أن إنتاج مصفاة موسكو للنفط لم يتأثر رغم تعرض ثلاثة مبانٍ سكنية لأضرار جراء الهجوم.

ويأتي التصعيد في ظل استمرار المواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، وسط تصاعد وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة خلال الأشهر الأخيرة.

