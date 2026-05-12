روسيا تختبر صاروخ “سارمات” النووي بمدى 35 ألف كم

الثلاثاء ١٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

كشفت روسيا عن إجراء اختبار ناجح لصاروخ “سارمات” النووي، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مدى منظومة “سارمات” الصاروخية قد يتجاوز 35 ألف كيلومتر.

وقال بوتين خلال استماعه لتقرير حول عملية إطلاق ناجحة لمنظومة “سارمات”: “الصاروخ قادر ليس فقط على الطيران، وفق مسار باليستي فحسب، بل يمكنه أيضاً أن يتحرك على مسار شبه مداري، مما يسمح بمدى يزيد عن 35 ألف كيلومتر مع مضاعفة خصائص دقته وقدرته على التغلب على جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية”.

كما أكد الرئيس الروسي أن هذه “أقوى منظومة صواريخ في العالم، لا تقل قوة عن نظام صواريخ فويفودا السوفيتي الموجود في ترسانتنا”.

وأضاف: “إن القوة الإجمالية للرأس الحربي تزيد بأكثر من أربعة أضعاف عن أي رأس حربي غربي مشابه”.

أتى ذلك، بعدما أعلن قائد قوات الصواريخ الإستراتيجية في القوات المسلحة الروسية، سيرغي كاراكايف، إجراء تجربة إطلاق ناجحة لمنظومة صواريخ “سارمات”، وهو أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود السائل الثقيل.

إلى ذلك، أشار الرئيس الروسي، إلى أن روسيا تطور تدريجياً قواتها النووية، مشيراً في هذا السياق إلى إنشاء منظومتي “أوريشنيك” و”بوريفستنيك”.

وقال بوتين: “ننفذ تدريجياً البرنامج المعتمد لتطوير القوات النووية”. وأشار الرئيس إلى أن “منظومة صواريخ “أوريشنيك” الأرضية متوسطة المدى التي يمكن تجهيزها برؤوس حربية نووية دخلت الخدمة منذ عام 2025″.

وأضاف: “العمل في مراحله النهائية على منظومتين مزودتين بمحركات نووية صغيرة، وهما غواصة مسيرة “بوسيدون” الفريدة وصاروخ كروز “بوريفستنيك” الفريد”.

