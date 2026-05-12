روسيا تستأنف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد هدنة 3 أيام

أعلن الكرملين، الثلاثاء، استئناف القوات الروسية عملياتها العسكرية في أوكرانيا، عقب انتهاء هدنة استمرت ثلاثة أيام كان قد أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن “الهدنة الإنسانية انتهت، والعملية العسكرية الخاصة مستمرة”، في إشارة إلى التسمية التي تعتمدها موسكو للحرب الدائرة في أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات.

وأضاف بيسكوف أن وقف العمليات العسكرية “يمكن أن يحدث في أي لحظة”، إذا اتخذت أوكرانيا ما وصفه بـ”القرارات اللازمة”، مؤكداً أن كييف تدرك جيداً المطلوب منها لإنهاء النزاع.

وخلال فترة وقف إطلاق النار، تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بتنفيذ هجمات وخرق الهدنة، في وقت ما تزال فيه المفاوضات السياسية تواجه تعثراً، لا سيما بشأن منطقة دونباس الصناعية شرقي أوكرانيا.

وتطالب روسيا بانسحاب القوات الأوكرانية من دونباس، بينما ترفض كييف تلك المطالب وتتمسك باستعادة كامل أراضيها.

وفي سياق متصل، رأى بيسكوف أن الحديث عن تفاصيل إنهاء الحرب لا يزال مبكراً، رغم تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة التي أشار فيها إلى أن الحرب “تقترب من نهايتها”.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن الجهود المبذولة ضمن مسار السلام تسمح بالقول إن نهاية النزاع باتت أقرب، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لا يمكن حالياً الحديث عن ترتيبات أو تفاصيل محددة تتعلق بإنهاء الحرب.